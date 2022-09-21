في إطار جهود وزارة الحج والعمرة السعودية لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة أتاحت الوزارة إمكانية التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين القادمين من الخارج، وذلك باختيار إحدى باقات العمرة عبر المنصة الإلكترونية "مقام".

وتضمن الخدمة الجديدة إنهاء الشخص التقديم على العمرة في غضون دقائق معدودة ودون مساعدة من أحد، نظرا للسهولة الكبيرة في التعامل مع الطلبات، فضلا عن توافرها بلغات مختلفة.

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية عددا من الإجراءات التي يجب على المعتمرين القيام بها من أجل الحصول على التأشيرة، أهمها: الدخول على المنصة الإلكترونية "مقام" لاختيار أحد الوكلاء المعتمدين، ثم حجز الخدمات المطلوبة، والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة.

المعتمرون من خارج السعودية، من هنا يُمكنك حجز خدمات العمرة بكلّ يُسر وسهولة:https://t.co/nD8K2U9v7C#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/DLloY1dXEd — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 18, 2022

إجراءات سريعة

ومن ضمن الإجراءات أيضا تحديد نوع الوكيل المطلوب من مقدمي خدمات العمرة، وذلك عبر القائمة الموجودة في المنصة والتي تتيح خيارات متعددة، وعقب اختيار الوكيل يتمكن الشخص من استخراج التأشيرة فورا والتي تكون صالحة لمدة 90 يوما.

كما توفر المنصة للمعتمر إمكانية اختيار مسار الرحلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وحجز تذاكر الطيران، وحجز خدمات النقل الداخلي بالمملكة مع إمكانية حجز السكن، وإرسال طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية.

وتتيح منصة "مقام" إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتقوم المنصة بربط جميع وكالات السفر عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات في المملكة، لعرض خدماتهم للحجاج والمعتمرين من سكن ونقل وإعاشة وبرامج سياحية وتذاكر طيران وتأمين وغيرها عبر منصات التسويق العالمية والمحلية.

وتم تصميم المنصة كبوابة مبسطة وموحدة تقدم كافة التفاصيل المتعلقة بحجوزات الحج والعمرة من أي مكان حول العالم، كما تم عقد العديد من الشراكات في سبيل تسهيل عمل المنصة ووضع كافة الخدمات اللازمة للقدوم إلى السعودية وأداء العمرة ثم مغادرتها عبر منصة واحدة.

ومنصة الحجز المركزي "مقام" هي إحدى المنصات التي تساهم في عرض خدمات السكن والنقل وغيرها بوضوح للمعتمرين، حيث تمكنهم من الحجز ومشاهدة الأسعار وتكاليف الخدمات.

وتأتي خدمة التقديم الإلكتروني الذاتي لأداء العمرة بعد أقل من شهر على إتاحة وزارة الحج والعمرة السعودية للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم في المملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول شنغن.

الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقاً 14يوماً،إضافة إلى إطلاق“التأشيرة السياحية الإلكترونية”التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق،بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية بالمملكة وآثارها وتراثها#حقائق_مذهله_عن_السعوديه#محمد_الهدلاء — 🕋 🇸🇦DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) September 11, 2022

خطوات متلاحقة

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية حينها أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030.

كما تتزامن الخطوة مع إعلان وزارة السياحة السعودية أيضا عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة شملت توسيع الفئات المؤهلة لتشمل المقيمين في دول الخليج.

وقالت الوزارة إن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وحسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وتؤكد القرارات السعودية المتلاحقة لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة ودخول البلاد رغبة المملكة في مضاعفة أرقام السياحة خلال الفترة المقبلة حتى تكون رافدا اقتصاديا للبلاد.