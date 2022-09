واشنطن- قبل شهرين فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، حيث يقاتل الديمقراطيون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، حذر الرئيس جو بايدن من أن الديمقراطية تتعرض لهجوم من فصيل يسيطر على الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعا بايدن الديمقراطيين والجمهوريين التقليدين والمستقلين إلى "التحدث علنا، المشاركة، التصويت".

وفي خطاب غير تقليدي، اختار الرئيس أن يلقيه خارج قاعة الاستقلال التاريخية الوطنية وسط مدينة فيلادلفيا (وهو المكان الذي اجتمع فيه الآباء المؤسسون للديمقراطية لكتابة الدستور) هاجم بايدن سلفه بصورة مباشرة قائلا "الكثير مما يحدث في بلدنا اليوم ليس طبيعيا، فالحزب الجمهوري يهيمن عليه ترامب ومؤيدوه".

وأضاف "إنهم يرفضون قبول نتائج انتخابات حرة. ويعملون الآن في ولاية تلو الأخرى لإعطاء سلطة تقرير الانتخابات لأنصارهم وللمقربين منهم، وتمكين رافضي الانتخابات من تقويض الديمقراطية نفسها".

ويدخل الديمقراطيون مرحلة ما قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في حالة أفضل مما كانوا عليه في وقت سابق من هذا العام مدعومين بالمكاسب التي حققها الناخبون المستقلون وتحسن شعبية الرئيس بايدن، وزيادة الحماس للتصويت بين مؤيدي حقوق الإجهاض، حسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ولدى الجمهوريون وقود انتخابي للاستفادة منه إذا تمكنوا من إبقاء النقاش مركزا على الاقتصاد، مع وصول التضخم لأعلى معدلاته في 4 عقود.

وأشار استطلاع الصحيفة -الفترة بين 17 و25 أغسطس/آب وشمل 1313 ناخبا مسجلا- إلى تمتع الديمقراطيين بتفوق طفيف على الجمهوريين بنسبة 47% مقابل 44%، عندما يسأل الناخبون عن الحزب الذي سيدعمونه في دائرتهم الانتخابية.

وأظهر استطلاع للرأي -أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأربعاء- أن بايدن يتمتع الآن بتأييد 40% (بزيادة 9% خلال 6 أسابيع) وأن 52% لا يوافقون على أدائه الرئاسي (بلغت 60% في يوليو/تموز الماضي).

America is a nation in decline at the hands of Joe Biden and the radical Democrats. After campaigning on a "return to normalcy," Biden showed tonight all that meant is division and plight that has left every American worse off than they were before.

— Taylor Budowich (@TayFromCA) September 2, 2022