لوموند: هذه قائمة بالأسلحة الأجنبية التي ساعدت أوكرانيا في التصدي لروسيا

قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن الهجوم الأوكراني المضاد والاختراق السريع للخطوط الروسية، أوائل سبتمبر/أيلول الحالي، جاء بفضل شحنات الأسلحة الغربية التي مكّنت من تحديث الجيش الأوكراني، وسلط الضوء على الدور الحاسم للمعدات العسكرية الغربية.

وقدمت الصحيفة، في تقرير مشترك بين رومان جوفروا وأسما معد وسيدريك بيترالونغا، نظرة عامة غير شاملة -حسب وصفها- على المعدات الرئيسية وما تعرفه عن عمليات التسليم (التي تبقى أحيانًا سرية).

ويقول الباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ليو بيريا بينيه "كل الأسلحة مهمة.. والجمع بين الأسلحة والخيارات الإستراتيجية هو الذي يصنع الفارق" وقد استعرضت لوموند فيما يلي بعضا من تلك الأسلحة:

راجمات الصواريخ المتعددة

سلمت الولايات المتحدة 16 قاذفة صواريخ متعددة من نوع "هيمارس-إم 142" (M-142 Himars) وهي مدرعة وخفيفة، ويمكنها ضرب الأهداف البعيدة بدقة وسرعة، وقد استخدمها الجيش الأوكراني لاستهداف سلسلة اللوجستيات الروسية التي كانت تنقل الذخيرة إلى الجبهة.

وقد "تم استخدام هذه الأسلحة بشكل جيد للغاية ضد مستودعات الذخيرة، وهي إحدى نقاط الضعف الروسية" كما يقول بينيه، كما تم تقديم 9 أجهزة من نوع "إم- 270" (M-270) وهي نموذج مكافئ لمنصات إطلاق صواريخ متعددة، من قبل المملكة المتحدة والنرويج وألمانيا.

أسلحة مضادة للطائرات

دبابات جيبارد: زودت ألمانيا الجيش الأوكراني بعدد 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد" (Gepard) وقد تم تجهيزها برادار ومدفعين آليين مضادين للطائرات من عيار "35 ملليمترا" يمكنهما إطلاق 550 طلقة في الدقيقة، بمدى يصل إلى 6.5 كيلومترات، وقد تثبت فعاليتها ضد طائرات الجيش الروسي بدون طيار.

بطارية ناسامز:

أعلنت الولايات المتحدة عن شحنة لـ 8 أنظمة صواريخ أرض جو، وهي ناسامز (Nasams) التي يفترض أن تكون قادرة على اعتراض أي جسم طائر داخل دائرة نصف قطرها حوالي 25 كيلومترا، كما وعدت ألمانيا بتسليم بطارية أرض جو من نوع "إريس- تي إس إل إم" (Iris-TSLM) قريبا.

مدفع هاوتزر

سلمت فرنسا 18 قطعة سلاح "قيصر" (Caesar) إلى كييف مع آلاف القذائف، وهي مدفع من عيار 155 ملليمترا مركب على شاحنة مدرعة، وهو قادر على إطلاق 6 طلقات في الدقيقة من مسافة 40 كيلومترا، مما سمح للجيش الأوكراني باستهداف مواقع القيادة وقطع المدفعية والدبابات والعربات المدرعة.

وقد تسلمت أوكرانيا أيضا أكثر من 100 مدفع بنزرهابيتز 2000 من ألمانيا، وهو قادر على إطلاق ما بين 9 و10 جولات في الدقيقة بمدى يتراوح بين 30 و40 كيلومترا، إضافة إلى 126 مدفع هاوتزر من طراز "إم- 777" (M777) من الولايات المتحدة، و6 من أستراليا، و4 من كندا.