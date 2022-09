بسبب ما فعلاه خلال توديع نعش الملكة إليزابيث.. نجمان تلفزيونيان وسط عاصفة انتقادات في بريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) أن شبكة "آي تي في" (ITV) التلفزيونية البريطانية اضطرت لإصدار بيان رسمي ينفي تجاوز النجمين التلفزيونيين، هولي ويلوبي وفيليب سكوفيلد، المواطنين الذين انتظروا لساعات في طوابير طويلة، لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية المستقر منذ أيام في قاعة بقصر ويستمنستر.

وتجمع عدد كبير من البريطانيين والزوار في طوابير طويلة لتوديع الملكة الراحلة التي يستقر نعشها في قصر ويستمنستر، حتى موعد الجنازة الوطنية غدا الاثنين.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الطوابير كانت طويلة جدا، لدرجة أنها تجاوزت في أحد الأيام مسافة 5 كيلومترات، مما دفع السلطات لتعليق الانتظار في الطوابير لبعض الوقت.

ووصل مشاهير بريطانيون لتحية نعش الملكة، وقضوا ساعات طويلة في الانتظار، وبينهم نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام الذي انتظر برفقة مواطنيه نحو 13 ساعة قبل الدخول إلى القاعة.

وفي بيانها، قالت شبكة "آي تي في" إن وجود نجميها في المكان كان بطلب من الشبكة التي تنتج فيلما عن الملكة ونعشها والزوار الذين جاؤوا لتوديعها، مؤكدة أنهما لم يقوما بأي مخالفة، ولم يتجاوزا المنتظرين في الطوابير الطويلة.

وحسب ديلي تلغراف، فإن الشبكة التلفزيونية حرصت على التوضيح بأن هولي وفيليب كان لديهما ترخيص خاص (VIP) للولوج إلى داخل القاعة من دون الاضطرار للانتظار في الطابور، على اعتبار أنهما إعلاميان.

وعبّر كثير من البريطانيين عن سخطهم مما فعله النجمان التلفزيونيان اللذان يحظيان بشعبية كبيرة وسبق أن فازا بعدة جوائز، وأكد الغاضبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن النجمين كان عليهما أن يكونا قدوة ويلتزما بالقيم التي يدعون إليها المواطنين كل صباح، بأن ينتظرا مع المنتظرين عوض الحصول على امتياز خاص لتجاوزهم.

David Beckham joined the queue with members of the public for 12 hours. I have far more respect for him for doing that than I do for those who used the fast-track VIP line, like Holly Willoughby and Phillip Schofield.

Queue jumping is the worst British insult. pic.twitter.com/RElcrd08BC

— Chris Rose (@ArchRose90) September 16, 2022