ذا هيل: تويتر في موقف صعب اليوم.. وهذه 5 نقاط تشرح الموقف

يواجه موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، موقفا صعبا حيث يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لسماع شهادة أحد المبلغين عن المخالفات (يدعى بيتر زاتكو) بوجود ثغرات أمنية منتشرة في شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة. وينتظر أن يشهد اليوم أيضا تصويت مساهمي تويتر على ما إذا كانوا سيوافقون على صفقة إيلون ماسك المتعثرة البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة.

وذكر موقع هيل (The Hill) أن جلسة الاستماع التي يحضرها زاتكو تأتي بعد أن استفاد ماسك من مزاعم زاتكو في محاولته القانونية للتراجع عن اتفاقية شراء تويتر، ومع تكثيف المشرعين للتدقيق في قدرة تويتر وشركات التواصل الأخرى على حماية المستخدمين قبل الانتخابات النصفية القادمة.

وفيما يلي 5 نقاط تشرح الموقف:

1/هل يشكل الديمقراطيون والحزب الجمهوري جبهة موحدة؟