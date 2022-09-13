ذا هيل: تويتر في موقف صعب اليوم.. وهذه 5 نقاط تشرح الموقف
13/9/2022-|آخر تحديث: 13/9/202202:00 PM (مكة المكرمة)
يواجه موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، موقفا صعبا حيث يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لسماع شهادة أحد المبلغين عن المخالفات (يدعى بيتر زاتكو) بوجود ثغرات أمنية منتشرة في شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة. وينتظر أن يشهد اليوم أيضا تصويت مساهمي تويتر على ما إذا كانوا سيوافقون على صفقة إيلون ماسك المتعثرة البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة.
وذكر موقع هيل (The Hill) أن جلسة الاستماع التي يحضرها زاتكو تأتي بعد أن استفاد ماسك من مزاعم زاتكو في محاولته القانونية للتراجع عن اتفاقية شراء تويتر، ومع تكثيف المشرعين للتدقيق في قدرة تويتر وشركات التواصل الأخرى على حماية المستخدمين قبل الانتخابات النصفية القادمة.
وفيما يلي 5 نقاط تشرح الموقف:
1/هل يشكل الديمقراطيون والحزب الجمهوري جبهة موحدة؟
- برز التدقيق التكنولوجي كقضية موحدة نادرة بالكونغرس، حيث هاجم المشرعون من كلا الجانبين منصات التكنولوجيا المهيمنة مثل تويتر. والعديد من القضايا التي أثارها زاتكو تدخل في صلب المخاوف التي ضغط فيها الديمقراطيون والجمهوريون على شركات التواصل.
2/ تساؤلات حول التدخل الأجنبي
- يقول زاتكو إنه أصبح ملما بـ "حلقات متعددة تشير إلى أن تويتر قد اختُرق من قبل وكالات استخبارية أجنبية أو كان متواطئا في تهديدات للحكم الديمقراطي" ويزعم أن الحكومة الهندية أجبرت تويتر على توظيف أفراد معينين يمكنهم الوصول إلى "كميات هائلة من البيانات الحساسة على تويتر".
3/ تدقيق الأمن القومي
- تثير اتهامات زاتكو أيضا مخاوف بشأن الأمن القومي الأميركي الذي من المرجح أن يكون محور تركيز أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع اليوم. وقال زاتكو "من المستحيل حماية بيئة العمل" مشيرا إلى أن جميع المهندسين يمكنهم الوصول إلى المعلومات، دون سجل بمن وصل إليها أو ما فعله بها.
4/ تصويت المساهمين
- سيصوت مساهمو تويتر على الصفقة المتعثرة لشراء الشركة من قبل ماسك باجتماع خاص اليوم، ومن المرجح أن يتزامن التصويت مع اجتماع مجلس الشيوخ.
وقد أوصى مجلس إدارة تويتر بالإجماع بأن يصوت المساهمون للموافقة على اعتماد الصفقة التي يتوقع محللون أن يوافق عليها المساهمون بأغلبية ساحقة.
5/ كيف يتأثر ماسك؟
- يحاول ماسك التراجع عن الصفقة التي توصل إليها من قبل مع تويتر لشرائها. ويجادل بأن المنصة لم تكن صريحة في تقييم روبوتات البريد العشوائي، وبالتالي يجب إلغاء الصفقة. ويبدو أن جزءا من شكوى زاتكو يعزز اتهامات ماسك، حتى أنه يتهم تويتر بـ "الكذب" على ماسك بشأن هذه الروبوتات.
المصدر : هيل