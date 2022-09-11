تأتي عودة غنيم بعد عودة عدد من الناشطين وسط دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نهاية رمضان الماضي، لكنه استثنى لاحقا جماعة الإخوان المسلمين من الحوار.

القاهرة – جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر عودة الناشط السياسي وأحد رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وائل غنيم، بعد غياب عن البلاد دام نحو 9 أعوام.

وأعلن غنيم، عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، عودته إلى مصر في زيارة أسرية، قائلا "الحمد لله على لطفه وكرمه، وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي، شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يبارك لكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم".

وأثارت عودة غنيم ردود فعل متباينة بين الناشطين والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تصدّر وسم "#وائل_غنيم" ضمن قائمة الأعلى تداولا على منصة تويتر بعد ساعات قليلة من إعلان عودته.

تأتي عودة غنيم بعد عودة عدد من الناشطين وسط دعوة للحوار الوطني أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نهاية رمضان الماضي، لكنه استثنى لاحقا جماعة الإخوان المسلمين منها.

الحمد لله على لطفه وكرمه .. وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي .. شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يباركلكم على حبكم واحترامكم وتفهمكم pic.twitter.com/YCClUJ7HJA — Wael Ghonim (@Ghonim) September 10, 2022

وتباينت ردود فعل المدونين المصريين وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن عودة أي مصري إلى بلده، سواء أكان ناشطا سياسيا أم لا؛ تعدّ حقا أصيلا، في حين أشار آخرون إلى أن عودة غنيم وإن كانت مؤقتة تأتي بعد توقفه عن الكتابة بضعة شهور، وعدّها بعضهم صفقة ما مع النظام.

وكتب غنيم في مايو/أيار الماضي أن لديه "خبرة لا بأس بها في مجالات عملية هي تحت أمر بلدي".

وغنيم من أبرز رموز ثورة يناير حيث كان مسؤولا عن صفحة "كلنا خالد سعيد" التي شهدت الدعوة الأولى للتظاهر في عيد الشرطة يوم 25 يناير/كانون الثاني، احتجاجا على مقتل الشاب خالد سعيد في محافظة الإسكندرية شمالا على يد أفراد من الشرطة، وهي الدعوة التي تحولت لاحقا إلى ثورة عارمة أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وعارض غنيم لاحقا الرئيس محمد مرسي، وشارك في الدعوة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أعقبها بيان عزل مرسي الذي تلاه وزير الدفاع وقتئذ والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

غادر غنيم مصر بعد تصاعد حملة إعلامية ضد ناشطي ثورة يناير، والتزم الصمت مدة طويلة، قبل أن يعود بصورة أثارت جدلا بين من يرى أنه مريض نفسي بسبب الضغوط التي تعرض لها، ومن يرى أنه يمثل دور المضطرب نفسيا لجذب مزيد من الأضواء التي خفتت حوله.

عاد غنيم ليهاجم النظام وأبرز المذيعين المؤيدين للسلطة، وهو ما أسفر عن اعتقال شقيقه حازم غنيم، قبل أن يُطلق سراحه إثر إعلان وائل غنيم التزامه الصمت حال الإفراج عنه.

وخاض غنيم في صورته الجديدة معارك عدة مع إعلاميين وناشطين من كل الاتجاهات، وعارض بشدة أي دعوة للتظاهر ضد نظام السيسي، وكتب أكثر من مرة عن رغبته في التواصل مع الأجهزة الأمنية، كما كثف تفاعله مع الشباب من طلاب الجامعات والثانوية العامة.

ورحب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوي، عبر حسابه على تويتر، بعودة غنيم قائلا "حمدا لله على السلامة يا وائل، وانتظروا مزيدا من العائدين قريبا، وطن يتسع للجميع".

في حين طالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر، بمحاسبة غنيم، واتهمه بارتكاب جرائم بحق مصر.

وأضاف بكري أن "مصر ليست في حاجه إلى هذه الأشكال التي تحولت إلى بهلوانات عارية في الشوارع تسبّ الوطن وقيادته، هذا الذي وصل إلى أرض مصر الطاهرة مكانه السجن جراء ما ارتكب من جرائم".

وعبر ناشطون عن دعمهم لغنيم في ظل تحفظات على ظروف عودته إلى مصر والتقلبات التي شهدتها مسيرته طوال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، لا سيما أنه كان أحد المسهمين في الحشد للثورة.

وعلق المذيع أحمد عطوان، عبر حسابه على تويتر، قائلا "عودة وائل غنيم إلى مصر هي حقه الأصيل وحق كل مصري، ليست منحة من سلطة، ولكن هل الذي عاد لوطنه 2022 هو وائل الذي تركه في 2013؟ الفروق كثيرة وندبات النفي عميقة".

وتساءل المغرد عز سيف "ممكن حد يفهمني إزاي (كيف) وائل غنيم يدخل مصر دون مضايقات من الأمن، بينما أنا ومثلي كثيرون إذا دخلوا مصر سيعتقلون في المطار رغم أنهم يحملون جواز سفر أميركيا، ما تفسير ذلك؟".

حمدالله علي السلامة يا وائل .. وانتظروا مزيد من العائدين قريبا .. وطن يتسع للجميع pic.twitter.com/eqNOSatef2 — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) September 10, 2022

لعبيد أمريكا والغرب ، لأهلا ولاسهلا بأمثال هؤلاء ، هؤلاء يجب ان يحاسبوا علي جرائمهم التي ارتكبوها في حق مصر ، مصر ليست في حاجه إلي هذه الأشكال التي تحولت إلي بهلوانات عاريه في الشوارع تسب الوطن وقيادته ، هذا الذي وصل إلي أرض مصر الطاهره مكانه السجن جراء ماارتكب من جرائم — مصطفى بكري (@BakryMP) September 10, 2022

عودة #وائل_غنيم الى مصر

هي حقه الأصيل وحق كل مصري

ليست منحة من سلطة مستبدة

ولكن هل الذي عاد لوطنه 2022م

هو وائل الذي تركه في 2013م ؟!

الفروق كثيرة وندبات النفي عميقة. pic.twitter.com/0pASxi2GNS — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) September 10, 2022

من خمس سنين وائل غنيم كان بيشتم الريس وجيش مصر قمت داخل شتمة قام وائل شتمنى بامى وابويا وقالى كلمة عيب

تقوم الدولة ترجع وائل وهتكرمة ويبق تبع المعارضه ويدخل ف الحوار الوطنى كمان

احب اقولك ياامى حقك عليا انى جبتلكم الشتيمة واسف ليكم — Dr Alaa🇪🇬🇸🇦 (@dr_alaa95632) September 10, 2022

وائل غنيم مايقدرش يدخل مطار القاهرة الا بترتيبات امنية وضمانات علي اعلي مستوي يا تري ايه المطلوب منه؟ غالبا هيقول ان ٢٥ يناير كانت غلطة ودمرت البلد واحنا ندمانين عليها واتمني ماتحصلش تاني — Ibrahim Abdalla (@IbrahimAHussein) September 11, 2022

اذاي #وائل_غنيم رجع مصر ياتري هيخرج منها تاني وايه الصفقه اللي عملها مع النظام اصله مش معقول هيدخل ويخرج كده عادي دون ترتيبات مستحيل — حنفى جوز فوزية ‎‏ (@roya2100) September 10, 2022

مابين تاريخ ظهوره الأول والصادم بعد غياب طويل (في 10 سبتمبر 2019) وبين إعلان عودته اليوم إلى مصر (10 سبتمبر 2022) ثلاث سنوات بالتمام .. أحسب أنه تكشفت خلالها الكثير من الخفايا وتمت الإجابة على العديد من الأسئلة التي لم يكن لها جواب لحظة الظهور الأول !.#وائل_غنيم pic.twitter.com/q5Bo1ZOL70 — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) September 10, 2022

مش عارف ايه كميه الحقد ال عل وائل غنيم لما رجع مصر انا عارف ان الموضوع فيه صفقه وهو متسمحش ليه كدا وخلاص بس انا مبسوط انو رجع لا هلو وبقي في وسطهم تاني ،الراجل ده اتحمل كتير واتظلم كتير وربنا يعوضو خير لأن انا اتعلمت منو حاجات كتير — Mahmoud Reda (@Mahmoud74241127) September 11, 2022

واضح أن العمل يجري علي قدم وساق من أجل صياغة #معارضة_كرتونية بعد فتح ما يسمي(دجلا)بالحوار الوطني والإفراج بعفو رئاسي عن بعض المعتقلين.#تنفيسا للضغط المتزايد علي النظام بعد أن أوشكت البلاد علي الإفلاس وغدا نري ظهور البرادعي وربما عمرو موسي إذا كان مايزال قادرا

عودة #وائل_غنيم pic.twitter.com/Mg48iF08kV — Mahmoud Srour (@Mahmoud51509442) September 10, 2022

ممكن حد يفهمنى ازاى وائل غنيم يدخل مصر دون مضايقات من الأمن ، بينما انا و مثلى كثيرين اذا دخلوا مصر سيعتقلون فى المطار رغم انهم يحملون جواز سفر امريكى !

ما تفسير ذلك ؟ pic.twitter.com/7Lvqs1ivKC — ezz sief عز سيف (@ezzsaif) September 10, 2022