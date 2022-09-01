إلغاء تصنيف القائمة الحمراء.. قطر تلغي متطلبات الحجر الصحي للقادمين إليها

أعلنت وزارة الصحة القطرية تحديث سياسة السفر والعودة الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بإلغاء الحجر الصحي الخاص بالقادمين إلى البلاد من قائمة الدول الحمراء التي كان معمولا بها خلال الفترة الماضية.

وتهدف التغييرات -التي تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل- إلى تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر، مع الالتزام التام بجميع السبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة القطرية -في بيان- إن إجراء هذه التحديثات على سياسة السفر تم بناء على أحدث المؤشرات الخاصة بجائحة فيروس كورونا في دولة قطر والعالم.

وزارة الصحة العامة تعلن تحديث سياسة السفر والعودة الى دولة قطر والمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)..

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وأفادت الوزارة بأن سياسة السفر والعودة تعد جزءا من إستراتيجية قطر لمكافحة فيروس كوفيد-19، حيث أثبت التطبيق الصارم للسياسة دورا مهما للغاية في الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر على مدار الأعوام السابقة.

وتشمل بعض التغييرات -التي سيتم تطبيقها وتدخل حيز التنفيذ بدءا من الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري- إلغاء العمل بقوائم تصنيفات الدول الحالية (القائمة الحمراء).

كما تشمل التغييرات إلغاء متطلبات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين من الخارج، ويتعين على المسافرين الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 بعد وصولهم لدولة قطر الخضوع لإجراءات العزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة بدولة قطر.

وسيتم الاستمرار في إجراء الاختبارات المطلوبة (قبل السفر أو بعد الوصول) بغض النظر عن حالة التطعيم، وفقا لما يلي:

– المواطنون والمقيمون: إجراء اختبار المستضد السريع (RAT) خلال فترة (24) ساعة عند الوصول إلى دولة قطر في أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المراكز الطبية الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة العامة.

– الزوار: إحضار شهادة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) بنتيجة سلبية صالحة لمدة (48) ساعة أو اختبار المستضد السريع (RAT) بنتيجة سلبية صالحة لمدة (24) ساعة، من موعد الرحلة المجدولة إلى دولة قطر.

ارتداء الكمامة

وعلى صعيد متصل، دخل قرار مجلس الوزراء القطري بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الوزراء أمس بهذا الخصوص.

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء القطري، قال وزير الدولة لشؤون المجلس محمد بن عبد الله السليطي إنه بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا؛ تقرر إلغاء إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وأوضح أنه يُستثنى من الإلغاء من يتواجدون في المنشآت الصحية ووسائل النقل العام وجميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء.

ويأتي قرار الإلغاء بعد أقل من شهرين من عودة السلطات القطرية إلى تطبيق إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس لما يزيد على ألف حالة يوميا مطلع يوليو/تموز الماضي.