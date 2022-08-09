نيوزويك: هل ترسل كوريا الشمالية 100 ألف جندي للقتال ضد أوكرانيا؟

أفادت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية بأن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن كوريا الشمالية (وهي حليف آخر للكرملين) مستعدة لإرسال جيش من 100 ألف جندي من "المتطوعين" للقتال في أوكرانيا؛ أثارت بعض الدهشة.

وأشار كبير المحررين بقسم التوثق من الوقائع يفغيني كوكليشيف إلى لجوء موسكو لحلفائها من أجل الحصول على الدعم، في الوقت الذي تكافح فيه القوات الروسية لتحقيق مكاسب جديدة في أوكرانيا، وسط قتال عنيف وتقارير عن انخفاض الروح المعنوية بين قواتها.

وبحسب تقرير المجلة الأميركية، فإن العشرات من مستخدمي وسائل الإعلام يزعمون خلال الأيام القليلة الماضية أنه تم عرض نحو 100 ألف "متطوع" من كوريا الشمالية لموسكو من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت إحدى التغريدات "عاجل: عرضت كوريا الشمالية للتو 100 ألف جندي للمساعدة في هزيمة أوكرانيا وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية".

ولفتت المجلة إلى أن عددا من الوسائط الإخبارية نشرت مقالات تكرر هذا الادعاء، بما في ذلك الصحيفة الرقمية "بزنس إنسايدر" ومجلة "ناشونال ريفيو". واستشهد العديد منهم بمقال في "نيويورك بوست" جاء فيه أن "كوريا الشمالية عرضت إرسال 100 ألف جندي لتعزيز محاولة الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما زعم التلفزيون الرسمي الروسي".

الادعاء بأن كوريا الشمالية لديها أو تخطط لإرسال هذا العدد الكبير من المتطوعين هو مجرد تكهن من قبل محلل تلفزيوني روسي وضُخّم من قبل وسائل الإعلام الحكومية وقنوات تليغرام المجهولة

وكدليل على ذلك، تضمن المقال مقطعا قصيرا من برنامج إخباري للتلفزيون الحكومي الروسي يقول فيه خبير الدفاع إيغور كوروتشينكو "هناك تقارير تفيد بأن 100 ألف متطوع كوري شمالي مستعدون للحضور والمشاركة في الصراع".

وبينما كررت بعض وسائل الإعلام الروسية مزاعم كوروتشينكو، فإن الإشارة السابقة الوحيدة لمثل هذه "العرض" والرقم (100 ألف) تظهر في تقارير وكالة الأنباء الروسية "ريغنوم" التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بنشر "روايات دعائية عدوانية ومنحازة ضد أوكرانيا".

وأشار قسم التوثق من الوقائع في نيوزويك إلى أنه لا ريغنوم ولا قنوات تليغرام المجهولة الموالية للكرملين قدمت أي دليل على هذه المزاعم.

وخلصت المجلة إلى أن الادعاء بأن كوريا الشمالية تخطط لإرسال هذا العدد الكبير من المتطوعين لروسيا هو مجرد تكهن من قبل محلل تلفزيوني روسي وضُخّم من قبل وسائل الإعلام الحكومية وقنوات تليغرام المجهولة. وبينما أحرزت القيادة الكورية الشمالية تقدما في توطيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع موسكو، فإنه لم تصدر أي تصريحات علنية تشير إلى أن نشر قواتها في أوكرانيا كان وشيكا.