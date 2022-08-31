تجاوزوا الأتراك والبولنديين.. السوريون في مقدمة من يحصلون على جنسية ألمانيا

"نحن سعداء وفخورون بأننا نجحنا في الحصول على الجنسية الألمانية، كما أننا ممتنون لهذا البلد، فكل أمانينا هي أن نعيش حياة طبيعية… لقد فعلت كل ما هو مطلوب من أجل هذا ونجحت في مسعاي".

هكذا علقت نور الأشرف السورية الأصل ودموع الفرح تفيض من عينيها بعد أن تسلمت هي وزوجها وأطفالها الثلاثة الجنسية الألمانية، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة "لاكروا" (La Croix) الفرنسية.

وتقول مراسلة الصحيفة دلفين نربوليي إنه بعد 7 سنوات من قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبول دخول مئات الآلاف من السوريين، ارتفع عدد المجنسين بينهم إلى أرقام قياسية لدرجة تجاوز عدد الأتراك والبولنديين، كما أنهم اليوم الأوفر حظا في الحصول على الجنسية الألمانية، وفقا للمراسلة.

وتصف نربوليي الأجواء في مسرح هانز أوتو في بوتسدام الذي امتلأ تقريبا بالمجنسين الجدد في منطقة براندبورغ الأحد الماضي، وتقول إنها شهدت عزف نشيد الفرح (السيمفونية التاسعة) لبيتهوفن، وتخلل ذلك خطب رسمية وأحاديث مع بعض المواطنين الجدد، واختتم الحفل بالنشيد الوطني.





وتضيف أن بوادر الاندماج الجيد تتضاعف في أوساط السوريين، إذ حصل 19 ألفا و100 شخص منهم على الجنسية الألمانية العام الماضي، أي 3 أضعاف عدد من حصلوا عليها في عام 2020.

والجنسية الألمانية تُكتسب عموما بعد 8 سنوات من الإقامة وبعد اجتياز اختبار الثقافة واللغة العامة، ناهيك عن تقديم سجل جنائي نظيف وإثبات عدم الاعتماد على المساعدة الاجتماعية.

غير أن تلك العملية، وفقا للمراسلة، يمكن أن تكون أسرع وتبدأ بعد 6 سنوات من الإقامة، وذلك لمن حصلوا على حق اللجوء أو من يستوفون معايير اندماج معينة مثل مستوى عالٍ من اللغة، أو تدريب مهني أو جامعي، أو التزام اجتماعي معين، ويندرج معظم السوريين الذين حصلوا على الجنسية عام 2021 ضمن الفئتين الأخيرتين، فما يزيد على 80% منهم أمضوا أكثر من 6 سنوات بالبلد.

وتنقل المراسلة عن جان شنايدر، مدير الأبحاث في المجلس الألماني الاستشاري للاندماج والهجرة قوله إن عدد السوريين المؤهلين للتجنيس بألمانيا وصل 449 ألفا، مرجعا ذلك إلى اندماجهم الاقتصادي الناجح وتعلمهم للغة، هذا فضلا عن إظهارهم دافعا قويا للغاية للحصول على الجنسية.

وتوقعت المراسلة أن يشهد العدد الإجمالي للتجنيس بألمانيا ازديادا كبيرا، حيث تخطط حكومة المستشار الحالي أولاف شولتز لتغيير القانون ليصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد 5 سنوات أو حتى 3 سنوات لمن يندمجون بشكل سريع ومتميز.