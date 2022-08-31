ستراتفور: فيضانات باكستان.. ما التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية؟

نشر موقع ستراتفور (Stratfor)، وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، تقريرا عن الكارثة التي تعيشها باكستان منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو/حزيران الماضي، أشار فيه إلى أن الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد والخسائر الاقتصادية المرتبطة بها ستفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية لإسلام آباد، وربما تزيد مخاطر ما سماه "النشاط المتشدد" في مناطق معينة.

وقال الموقع إن عدم كفاية البنى الأساسية المادية وضعف التأهب للكوارث أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضررت 3 من مقاطعات باكستان الأربع -السند وبلوشستان وخيبر وبختونخوا- بشدة من الفيضانات. وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أن نحو 30 مليون شخص قد نزحوا ودُمر ما يقرب من 150 جسرا وأكثر من 170 متجرا.

عدم كفاية البنى الأساسية المادية وضعف التأهب للكوارث أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضررت 3 من مقاطعات باكستان الأربع -السند وبلوشستان وخيبر وبختونخوا- بشدة من الفيضانات

وأضاف أن الفيضانات المستمرة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة واضطرابات تختمر، ومع استمرار المخاطر الكامنة للمسلحين رغم مفاوضات وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان.

وألمح الموقع إلى موافقة صندوق النقد الدولي في 29 أغسطس/آب الحالي على استئنافه برنامج الإنقاذ البالغ 1.17 مليار دولار. وأردف أنه رغم شريان الحياة المالي هذا، لا تزال إسلام آباد تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية الرئيسية، حيث احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة تاريخيا (تقريبا ما يكفي فقط لتغطية نحو شهر من الواردات)، وارتفاع التضخم (حوالي 25% في يوليو/تموز الماضي) وتزايد عجز الحساب الجاري (حاليا عند حوالي 17.4 مليار دولار).

ويرى أن الأضرار الاقتصادية للفيضانات ستؤدي إلى تعقيد جهود الحكومة المستمرة لتحقيق الإغاثة الاقتصادية، مما قد يعزز شعبية رئيس الوزراء المقال عمران خان ويسبب مزيدا من الاضطراب السياسي.

وختم تقريره بأن من سماهم "المتشددين" قد يستغلون الأزمة والوتيرة البطيئة المحتملة لجهود معالجة آثارها في تجنيد الأفراد أو شن هجمات.