رغم التاريخ الطويل من معاناة باكستان مع الفيضانات الكارثية، لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع الحلول المناسبة لها؛ إما بسبب تسييس مشاريع إنشاء السدود بين الأقاليم، أو بما يشاع عن مصالح القادة والأحزاب من الوضع القائم.

إسلام آباد- ضربت الفيضانات بشكل كارثي عدة مناطق من باكستان، وتسببت في أضرار جرّاء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، وفيضان عدة أنهار في البلاد.

وكان إقليما خيبر بختونخوا (شمالي البلاد) والسند (جنوبا) من أكثر الأقاليم تضررا، نظرا لفيضان نهري كابول وسوات في خيبر بختونخوا، ونهر السند جنوبا، بالإضافة إلى تضرر إقليم بلوشستان وجنوب إقليم البنجاب، في ما وصف بأنه أسوأ كارثة تمر على باكستان.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد القتلى جراء الأمطار الموسمية وصل إلى 1033، منهم 119 قُتلوا في 24 ساعة الماضية (حتى مساء أمس الأحد).

وقالت عضوة مجلس الشيوخ ووزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن إن البلاد تشهد "كارثة مناخية خطيرة، وهي واحدة من أصعب الكوارث في هذا العقد".

ما الذي يجعل باكستان عُرضة للكوارث الطبيعية والفيضانات؟

في خضم هذه الكارثة، تكثر التساؤلات عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوثها، رغم تحذيرات سابقة من حدوث فيضانات ذات تأثير كارثي كبير.

ويتعلق أحد الأسباب بزيادة نسبة الأمطار الموسمية التي تعرضت لها باكستان هذا العام، التي تفوق المعدلات المتعارف عليها على مدار 30 عاما الماضية.

وشهدت باكستان منذ 25 أغسطس/آب الجاري زيادة في نسبة الأمطار بمقدار 2.8 ضعف عن السنوات الثلاثين الماضية. وسجل إقليم بلوشستان زيادة بـ5 أضعاف المعدلات السنوية، وشهدت السند زيادة مقدراها 5.5 أضعاف ما شهده الإقليم خلال العقود الثلاثة الماضية، وفقا لإحصاءات موقع "ريليف ويب" للمعلومات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن سد تاربيلا (أكبر سد مملوء في العالم) وصل إلى أقصى مستوى له لحفظ المياه، في حين تتبقى 7 أقدام لسد تشاشما في إقليم البنجاب حتى يصل إلى حده الأقصى، مما يشكل مزيدا من المخاطر على الناس في المناطق المجاورة.

We urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab, #Swat due to floods and in need of tents, packaged food and medicines @WFP @UNHumanRights pic.twitter.com/7Ipd895Y2W — PTI Legal Team (Volunteers) (@PTI_Legal_Team) August 26, 2022

من جهة أخرى، يرى شاكيل راماي الخبير في الاقتصاد السياسي ورئيس المعهد الآسيوي لبحوث الحضارة والتنمية في إسلام آباد أن قطاع المياه في البلاد من أكثر القطاعات التي تعاني من سوء الإدارة.

يقول راماي للجزيرة نت إن الأحزاب السياسية قامت بتسييس قطاع المياه، والنتيجة أن باكستان "عالقة بين كثير من المياه أو منعدمة المياه"، مما حولها إلى موطن لكوارث مائية لبعض الوقت.

وبينما تُربط الفيضانات والجفاف بتغير المناخ، يقول راماي إن الحكومات المتعاقبة تخلت عن مسؤولياتها، واستخدمت تغير المناخ شعارا وفشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي تطوير لمواجهة تأثيراته.

من جهته، يرفض الصحفي جاويد رانا اعتبار العوامل الطبيعية فقط سبب هذه الكارثة، ويرجع الأمر إلى "الصراع السياسي الذي تشهده باكستان منذ العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية"، والذي أثر على التطوير والتنمية على مستوى السدود.

Shame on the mainstream media for not giving enough coverage to this devastation in Pakistan. Always covering the spiciest news for ratings.Who cares about the politics when people are helpless and dying? #PakistanFloods #FloodsInPakistan

#گستاخ_وقار_ستی_کوگرفتارکرو

#easypaisa pic.twitter.com/iSJxO0I156 — Dr Sardar Ali Shahbaz🇵🇸🇵🇰 (@Alishahbaz_7) August 24, 2022

ويضيف رانا للجزيرة نت "على سبيل المثال، في إقليمي السند وخيبر بختونخوا، هناك قادة سياسيون لديهم أجندات سياسية سيئة أعاقت إلى حد ما بناء سدود كبيرة لتفادي هذه الفيضانات".

ويشير رانا إلى حالة من الخلافات بين الأقاليم حول بناء السدود؛ فالمسؤولون بإقليم خيبر بختونخوا يرون أن هناك مخاطر كبيرة للسدود في حال انهيارها، بينما في إقليم السند لا يوافقون على بناء السدود في خيبر بختونخوا حيث يعتقدون أن ذلك يؤثر على أمن المياه لديهم وقد يواجهون نقصا في حال أقيمت السدود.

وتسود ادعاءات بأن بعض القادة السياسيين والأحزاب السياسية لديهم مصالح من توليد الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة غير المتجددة، وفي حال بناء السدود سيتم تقليل الاعتماد على توليد الطاقة من خلال البترول والغاز.

ما الآثار الاقتصادية والسياسة لكارثة الفيضانات؟

تأتي هذه الكارثة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، حيث تزداد الحاجة في الوضع الطبيعي وقبل الفيضانات إلى دعم اقتصادي من صندوق النقد الدولي، ومن حلفاء باكستان في العالم، وزادت الفيضانات الحاجة للدعم الدولي لتلافي كارثة إنسانية متوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقال سلمان صوفي مساعد رئيس الوزراء إن البلاد بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي. ووفقا لصحيفة "دون" الباكستانية، فقد أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف منحة قدرها 10 مليارات روبية (45 مليون دولار) للمتضررين في خيبر بختونخوا.

وتدفع هذه الكارثة باكستان لزيادة الإنفاق على الإغاثة وإعادة الإعمار، في الوقت الذي يطالبها فيه صندوق النقد الدولي بتخفيض الإنفاق. وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إن بلاده بحاجة إلى مساعدة مالية للتعامل مع الفيضانات. آملا أن تأخذ المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية في الاعتبار.

Extreme floods continue this morning in Malakand division of #Swat, #Pakistan pic.twitter.com/JBPDZDcqmT — The Intel Consortium (@INTELPSF) August 26, 2022

وتتزايد المخاوف من التداعيات الاقتصادية الداخلية للكارثة التي تضرب البلاد، حيث دمرت الفيضانات ما يقرب من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى نفوق عدد كبير من الماشية.

ويشير الخبير الاقتصادي شاكيل راماي إلى مخاوف من زيادة انعدام الأمن الغذائي في باكستان بمعدل بين 10 و12%. و"هذا سينعكس على الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة ليس في المناطق المتضررة فحسب، بل على مستوى مناطق أخرى خاصة المدن، إذ سترتفع الأسعار بسبب قلة المنتجات الزراعية واللحوم، كما أن كثيرا من المتضررين فقدوا فرص عملهم ومصادر رزقهم، مما سيزيد معدلات البطالة ومستويات الفقر".

في الوقت نفسه، لا تزال الأزمة السياسية متصاعدة في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها باكستان، حيث قال رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال حراك سياسي له في منطقة جيلوم بإقليم البنجاب، أمس الأحد، إن صراعه نحو "الحرية الحقيقية" سيستمر خلال الفيضانات أو حتى الحروب؛ مما عرضه لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع حزبه "الإنصاف" لإلغاء حراك سياسي كان مقررا بمدينة بيشاور في خيبر بختونخوا.





ما أبرز الفيضانات التي تعرضت لها باكستان في العقود الثلاثة الماضية؟

شهدت باكستان عددا من الفيضانات على مدار العقود الماضية، راح ضحيتها عدد كبير من القتلى وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية وبيوت المواطنين وأراضيهم: