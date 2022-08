إسلام آباد- ضربت الفيضانات بشكل كارثي عدة مناطق من باكستان، وتسببت في أضرار جرّاء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، وفيضان عدة أنهار في البلاد.

وكان إقليما خيبر بختونخوا (شمالي البلاد) والسند (جنوبا) من أكثر الأقاليم تضررا، نظرا لفيضان نهري كابول وسوات في خيبر بختونخوا، ونهر السند جنوبا، بالإضافة إلى تضرر إقليم بلوشستان وجنوب إقليم البنجاب، في ما وصف بأنه أسوأ كارثة تمر على باكستان.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد القتلى جراء الأمطار الموسمية وصل إلى 1033، منهم 119 قُتلوا في 24 ساعة الماضية (حتى مساء أمس الأحد).

وقالت عضوة مجلس الشيوخ ووزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن إن البلاد تشهد "كارثة مناخية خطيرة، وهي واحدة من أصعب الكوارث في هذا العقد".

في خضم هذه الكارثة، تكثر التساؤلات عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوثها، رغم تحذيرات سابقة من حدوث فيضانات ذات تأثير كارثي كبير.

ويتعلق أحد الأسباب بزيادة نسبة الأمطار الموسمية التي تعرضت لها باكستان هذا العام، التي تفوق المعدلات المتعارف عليها على مدار 30 عاما الماضية.

وشهدت باكستان منذ 25 أغسطس/آب الجاري زيادة في نسبة الأمطار بمقدار 2.8 ضعف عن السنوات الثلاثين الماضية. وسجل إقليم بلوشستان زيادة بـ5 أضعاف المعدلات السنوية، وشهدت السند زيادة مقدراها 5.5 أضعاف ما شهده الإقليم خلال العقود الثلاثة الماضية، وفقا لإحصاءات موقع "ريليف ويب" للمعلومات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن سد تاربيلا (أكبر سد مملوء في العالم) وصل إلى أقصى مستوى له لحفظ المياه، في حين تتبقى 7 أقدام لسد تشاشما في إقليم البنجاب حتى يصل إلى حده الأقصى، مما يشكل مزيدا من المخاطر على الناس في المناطق المجاورة.

We urge international community to help #Pakistan in one of the worst natural calamities to hit the country. Millions of people are homeless across #Sindh #Balochistan and #SouthPunjab, #Swat due to floods and in need of tents, packaged food and medicines @WFP @UNHumanRights pic.twitter.com/7Ipd895Y2W

— PTI Legal Team (Volunteers) (@PTI_Legal_Team) August 26, 2022