رام الله- واشنطن- وصف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإسهام المباشر لمواطنين أميركيين في الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بـ"النشاط الهدام".

وقالت مديرة البحث والتوثيق في المكتب مديحة الأعرج إن "الإدارة الأميركية تغضّ الطرف عن تمويل منظمات أميركية لنشاطات استيطانية غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت الأعرج -للجزيرة نت- أن ما يقوم به "الإنجيليون المسيحيون" من خلال منظمة "هَيوفيل" وتمويل مشاريع على أراض فلسطينية تمت مصادرتها "نشاط هدّام يستمدّ مسوغاته غير العقلانية من الأساطير والخرافات".

ووفق المسؤولة بالمكتب، صادر الاحتلال هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين على مدى عقود، بخاصة في محافظة نابلس (شمالي الضفة الغربية). ودعت الأعرج الإدارة الأميركية إلى "التعامل مع هذه المنظمة والمنظمات الشبيهة كما تتعامل مع منظمات تقدم مساعدات غير مشروعة".

وقالت إن هذه المنظمات "تقدم مساعدات لمواطني دولة الاحتلال وليس لمواطنيها، ويفترض أنها تخضع للقوانين وتطبق عليها".

ووفق مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس، فإن إعلان جمعية إنجيلية مسيحية دعمها علنا لجسم غير شرعي -وفق القوانين الدولية- هو الاستيطان، ما كان ليتم لولا وجود ضوء أخضر أميركي ونرويجي، حيث تمارس منظمات نرويجية إعلامية نشاطا مشابها.

وأضاف دغلس -في حديثه للجزيرة نت- أن الأراضي المستهدفة من المنظمة الأميركية هي مساحات واسعة مزروعة بالعنب غالبا في أحواض بلدة بورين (جنوبي نابلس)، مُنع أصحابها الفلسطينيون من دخولها منذ نحو عقدين.

بدوره، يقول محمد إلياس الباحث المتخصص بقضايا الاستيطان، والمستشار السابق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن "هيوفيل" واحدة من منظمات عدة تنشط لمصلحة الاحتلال في الأراضي المحتلة.

ومن تلك المؤسسات "كيرن كييمت" المسجلة بصفتها مؤسسة غير ربحية في أميركا وكندا، وأقامت مدينة استيطانية على أراضي 3 قرى فلسطينية دمرها الاحتلال عام 1967؛ هي عمواس ويالو وبيت نوبا.

ويرى إلياس -في حديث للجزيرة نت- أن الجهود المبذولة لمواجهة هذه المنظمات غير كافية، منتقدا غياب "خطوات فلسطينية مبرمجة لمواجهة تلك المنظمات أو قائمة بالشركات المتورطة في البناء بالمستعمرات، ومراجعة دولها لمحاسبتها".

وقال الباحث الفلسطيني إن الأرض المستهدفة من قبل جمعية "هيوفيل" إما أن تكون مصنفة بأنها أراضي دولة، أو أملاك غائبين، أو أرض خاصة تم الاستيلاء عليها.

وأطلقت منظمة "هَيوفيل" (إنجيلية مسيحية يديرها أميركيون) أخيرا حملة لجمع الأموال لزراعة 3 آلاف شجرة حتى نهاية 2022، على أراض فلسطينية صادرها الاحتلال في الضفة الغربية.

وسبق أن زرعت المنظمة غابة في مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بورين (جنوبي مدينة نابلس)، بتمويل من إذاعة نرويجية، وأعلنت عزمها زراعة 20 ألف شجرة سنويا، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، الخميس، إن المنظمة الأميركية استجلبت في السنوات الـ15 الأخيرة آلاف المتطوعين الإنجيليين، بخاصة من الولايات المتحدة، إلى المستوطنات وأقامت مجمعا في مستوطنة "هار براخا".

من جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية، على لسان وزارة خارجيتها، اليوم الاثنين، بسحب تراخيص المنظمات والجمعيات الداعمة للاستيطان، وفرض عقوبات عليها.

ووصف بيان للوزارة ما تقوم به هذه المنظمات بـ"الأنشطة المعادية"، وقال إنها مسجلة في عدد من الدول الأجنبية، وتجمع عبر شبكة واسعة من العلاقات التبرعات لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية أو إقامة بُنى تحتية وشقّ شوارع للمستوطنات، أو تشجير مساحات واسعة من الأراضي، أو زراعة أشجار مثمرة لمصلحة المستوطنين وجمعياتهم، "كما هو حال منظمة هيوفيل.. وغيرها من المنظمات العاملة في عدد آخر من الدول تنتهك بأنشطتها وتبرعاتها الداعمة للاستيطان القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية".

وتوعّدت الوزارة بمتابعة "تورط" تلك المنظمات في جريمة الاستيطان المركبة، وتوثيق أنشطتها "العدائية وغير القانونية" توطئة لمساءلتها في كل المستويات، بما في ذلك رفع تقارير بهذا الخصوص للأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها، ومنها مجلس حقوق الإنسان "كي تتحمل جميع الأطراف الدولية المسؤولية في وقف أنشطتها".

Save the Dates! Next year’s harvest dates are here! Registration is not open yet, but will be soon. pic.twitter.com/vYX4Fin0BV

— HaYovel (@HaYovel) December 2, 2016