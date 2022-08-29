سياسة|عراق

15 صورة تشرح أسباب وخلفيات الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق

Curfew declared in Iraqi capital as cleric’s supporters storm palace
قوات الأمن حاولت منع أنصار الصدر من الوصول لمقار الحكومة والسفارات في المنطقة الخضراء (الأناضول)
29/8/2022

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها اليوم الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم الخلافات مع خصومه من الشيعة المدعومين من إيران على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

في الصور التالية نبذة عن خلفيات الصراع وكيف وصل إلى مرحلة الصدام الحالية.

A man visits a polling station to cast his vote in the Iraqi parliamentary election, in Duhok, Iraq, October 10, 2021. REUTERS/Ari Jalal

الانتخابات العراقية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أسفرت عن بروز حركة الصدر كأكبر كتلة برلمانية بعدما حصدت 73 مقعدا من مجموع 329 في البرلمان، في حين تراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران (الإطار التنسيقي) إلى 17 من 48 سابقا (رويترز)

Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr shows his inked finger after voting at a polling station in Najaf, as Iraqis go to the polls to vote in the parliamentary election, in Iraq, October 10, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani TPX IMAGES OF THE DAY

الصدر رفض التحالف مع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة، وذهب للتحالف مع السُّنة والأكراد لتشكيل تحالف أطلق عليه "إنقاذ وطن"، ورشح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان والسياسي الكردي هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وجعفر محمد باقر الصدر رئيسا للحكومة (رويترز)

Iraqi lawmakers attend a session of the Iraqi parliament in Baghdad, Iraq, June 23, 2022. Iraqi Parliament Media Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

الصدر حاول التحالف مع المستقلين داخل مجلس النواب، لتمرير رئيس الجمهورية، والمشاركة بعملية اختيار الحكومة المقبلة، لكن المحاولة باءت بالفشل، ليتعقد المشهد السياسي، ويقرر الصدر، التنازل للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأخير لم يتمكن من جمع الأصوات المطلوبة لاختيار رئيس جمهورية، بسبب الثلث المعطل (رويترز)

في 12 يونيو/حزيران الماضي، استقال نواب الكتلة النيابية للصدر، وقام الإطار التنسيقي، والمستقلون بتعويض مقاعد الكتلة الصدرية، وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسُّنة، لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الحكومة، وحدد يوم 31 يوليو/تموز موعدا لعقد جلسة البرلمان لتمريره (مواقع التواصل)

FILE PHOTO: Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr gather during a sit-in at the parliament building, amid a political crisis, in Baghdad, Iraq August 1, 2022. To match Special Report IRAQ-IRAN/SHIITES REUTERS/Wissam Al-Okaili/File Photo

في 30 يوليو/تموز، اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان واعتصموا داخله وذلك لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل أي حكومة، رفضا لترشيح السوداني الذي يعتبره أنصار الصدر من الموالين لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات (رويترز)

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr gather for a sit-in, in front of Parliament, amid political crisis in Baghdad, Iraq August 24, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani

في 23 أغسطس/آب الجاري، وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة (رويترز)

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr gather for a sit-in, in front of Parliament, amid political crisis in Baghdad, Iraq August 24, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani

الصدر حدد مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة (رويترز)

FILE PHOTO: Iraqi populist leader Muqtada al-Sadr delivers a televised speech in Najaf, Iraq August 3, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani/File Photo

الصدر أعلن، اليوم الاثنين، اعتزال النشاط السياسي، ما دفع أنصاره لتوسيع الاحتجاجات (رويترز)

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr protest inside the Republican Palace in the Green Zone in Baghdad, Iraq August 29, 2022. REUTERS/Alaa Al-Marjani TPX IMAGES OF THE DAY

أنصار الصدر اقتحموا مقر رئيس الجمهورية برهم صالح، وبعض مقار الحكومات المحلية (رويترز)

Iraqi police are pictured standing guard at the closed gate of the Government Headquarters in the capital Baghdad's Green Zone, on August 29, 2022. - Dozens of angry supporters of the powerful cleric stormed the Republican Palace, a ceremonial building in the fortified Green Zone, a security source said, shortly after Sadr said he was quitting politics. The army has announced a Baghdad-wide curfew to start from 3:30 pm (1230 GMT). (Photo by Ahmad Al-rubaye / AFP)

قوات الأمن العراقية فرضت حظرا للتجوال في العاصمة بغداد، لمنع أنصار الصدر، من الوصول إلى مقار الحكومة والسفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء، كما فرضت حظرا للتجوال في باقي محافظات وسط وجنوب العراق (الفرنسية)

Merkel Meets Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi

رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قرر تعليق جلسات مجلس الوزراء، إلى إشعار آخر، وذلك لدخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء، وأعلن حالة الإنذار القصوى في بغداد لكل القوات الأمنية (غيتي)

Iraqi cleric Muqtada al-Sadr quits politics

أنصار الصدر فوق المقر الحكومي بالعاصمة بغداد (الأناضول)

Supporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr clash with supporters of the Coordination Framework, a group of Shi'ite parties, at the Green Zone in Baghdad, Iraq August 29, 2022. REUTERS/Thaier Al-Sudani

قوات الأمن أطلقت النار بشكل كثيف داخل المنطقة الخضراء في بغداد، واستطاعت السيطرة على القصر الرئاسي بعد طرد المتظاهرين منه (رويترز)

People carry a man amidst a protest of suporters of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr at the Green Zone, in Baghdad, Iraq August 29, 2022. REUTERS/Ahmed Saad

عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال تجدد إطلاق النار في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالتزامن مع بدء سريان حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات العراقية (رويترز)

An injured supporter of Iraqi populist leader Moqtada al-Sadr is given water amidst a protest at the Green Zone, in Baghdad, Iraq August 29, 2022. REUTERS/Ahmed Saad

مصادر طبية عراقية قالت إن 10 قتلى و200 جريح -بينهم عدد من أفراد الأمن- سقطوا في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء ومحيطها (رويترز)

المصدر : الجزيرة