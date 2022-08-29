15 صورة تشرح أسباب وخلفيات الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها اليوم الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم الخلافات مع خصومه من الشيعة المدعومين من إيران على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

في الصور التالية نبذة عن خلفيات الصراع وكيف وصل إلى مرحلة الصدام الحالية.

الانتخابات العراقية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أسفرت عن بروز حركة الصدر كأكبر كتلة برلمانية بعدما حصدت 73 مقعدا من مجموع 329 في البرلمان، في حين تراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران (الإطار التنسيقي) إلى 17 من 48 سابقا (رويترز)

الصدر رفض التحالف مع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة، وذهب للتحالف مع السُّنة والأكراد لتشكيل تحالف أطلق عليه "إنقاذ وطن"، ورشح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان والسياسي الكردي هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وجعفر محمد باقر الصدر رئيسا للحكومة (رويترز)

الصدر حاول التحالف مع المستقلين داخل مجلس النواب، لتمرير رئيس الجمهورية، والمشاركة بعملية اختيار الحكومة المقبلة، لكن المحاولة باءت بالفشل، ليتعقد المشهد السياسي، ويقرر الصدر، التنازل للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأخير لم يتمكن من جمع الأصوات المطلوبة لاختيار رئيس جمهورية، بسبب الثلث المعطل (رويترز)

في 12 يونيو/حزيران الماضي، استقال نواب الكتلة النيابية للصدر، وقام الإطار التنسيقي، والمستقلون بتعويض مقاعد الكتلة الصدرية، وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسُّنة، لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الحكومة، وحدد يوم 31 يوليو/تموز موعدا لعقد جلسة البرلمان لتمريره (مواقع التواصل)

في 30 يوليو/تموز، اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان واعتصموا داخله وذلك لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل أي حكومة، رفضا لترشيح السوداني الذي يعتبره أنصار الصدر من الموالين لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات (رويترز)

في 23 أغسطس/آب الجاري، وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة (رويترز)

الصدر حدد مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة (رويترز)

الصدر أعلن، اليوم الاثنين، اعتزال النشاط السياسي، ما دفع أنصاره لتوسيع الاحتجاجات (رويترز)

أنصار الصدر اقتحموا مقر رئيس الجمهورية برهم صالح، وبعض مقار الحكومات المحلية (رويترز)

قوات الأمن العراقية فرضت حظرا للتجوال في العاصمة بغداد، لمنع أنصار الصدر، من الوصول إلى مقار الحكومة والسفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء، كما فرضت حظرا للتجوال في باقي محافظات وسط وجنوب العراق (الفرنسية)

رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قرر تعليق جلسات مجلس الوزراء، إلى إشعار آخر، وذلك لدخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء، وأعلن حالة الإنذار القصوى في بغداد لكل القوات الأمنية (غيتي)

أنصار الصدر فوق المقر الحكومي بالعاصمة بغداد (الأناضول)

قوات الأمن أطلقت النار بشكل كثيف داخل المنطقة الخضراء في بغداد، واستطاعت السيطرة على القصر الرئاسي بعد طرد المتظاهرين منه (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال تجدد إطلاق النار في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالتزامن مع بدء سريان حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات العراقية (رويترز)

مصادر طبية عراقية قالت إن 10 قتلى و200 جريح -بينهم عدد من أفراد الأمن- سقطوا في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء ومحيطها (رويترز)