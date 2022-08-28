يتوزع ولاء معظمها بين الدبيبة وباشاغا.. قائمة ومعلومات عن التشكيلات المسلحة في طرابلس

خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط 23 قتيلا والعديد من الجرحى.

وتنتشر في طرابلس عدة تشكيلات مسلحة، بعضها يؤيد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبعضها يوالي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في حين توجد فصائل عسكرية لا تبدي دعما لأي من الطرفين.

وفيما يأتي عرض لأهم هذ التشكيلات:

فصائل موالية لحكومة الدبيبة

جهاز دعم الاستقرار:

يقوده عبد الغني الككلي، ويتخذ من حي أبو سليم وسط العاصمة مركزاً له.

الكتيبة 301 مشاة:

بقيادة عبد السلام زوبي، وتتمركز غربي العاصمة.

اللواء 53 مشاة:

بقيادة محمود بن رجب، وهذا الفصيل يصنف ضمن المجموعات العسكرية الكبيرة، ويتمتع مقاتلوه بتسليح وتدريب عاليين.

قوة غرفة العمليات المشتركة وقوات محمد بحرون:

وهذان الفصيلان تلقى مقاتلوهما تدريبا مكثفا وتسليحا متطورا.

فصائل موالية لحكومة باشاغا

قوات اللواء أسامة جويلي:

تتمركز في جنوب غربي طرابلس.

اللواء 777 مشاة:

بقيادة هيثم التاجوري، ويتخذ هذا اللواء من المعسكر 77 وسط العاصمة، مقرا له.

اللواء 217:

بقيادة سالم جحا، وهو فصيل مقاتلوه من مدينة مصراتة.

قوات من مدينة الزاوية:

هناك قوات من مدينة الزاوية غربي طرابلس محسوبة على عضو مجلس النواب علي أبو زريبة.

فصائل لم تتخذ موقفا

جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة:

يتخذ من قاعدة معيتيقة، مقراً له.

اللواء 444- قتال:

بقيادة محمود حمزة، ويتمركز في جنوب غربي طرابلس.