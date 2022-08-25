نيوزويك: كلفتها مليار دولار.. هذه أكبر 5 خسائر عسكرية لروسيا في أوكرانيا

خسائر روسيا العسكرية الخمس الأكثر تكلفة في حربها المستمرة على أوكرانيا بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار، وفقًا لما جاء بمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية.

وقد نقلت "نيوزويك" هذه التقديرات عن مجلة "فوربس" الأميركية أيضا، حيث تقول إن روسيا فقدت منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي حتى 24 أغسطس/آب الحالي نحو 121 ألفا و42 قطعة من المعدات بقيمة 16.56 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا لا يشمل ما استخدمته روسيا من صواريخ.

ورأت "فوربس" أن أكثر الخسارات الروسية إيلامًا وأغلاها تكلفة كانت السفينة الحربية "موسكفا" التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.

وكانت هذه السفينة قد غرقت في أبريل/نيسان الماضي، وقالت أوكرانيا إنها هي التي أصابتها وتسببت في إغراقها، رغم أن روسيا قالت إن حريقا أدى إلى ذلك.

أما أكبر 4 خسائر أخرى لروسيا فهي على التوالي:

– طائرة من طراز (Il-76) قيمتها 86 مليون دولار.

– سفينة هجومية برمائية "ساراتوف" بقيمة 75 مليون دولار.

– طائرة من طراز (Su-30SM) بقيمة 50 مليون دولار.

– طائرة من طراز (Su-34) بقيمة 40 مليون دولار.

وذكرت نيوزويك أنها تواصلت مع وزارة الدفاع الروسية للتأكد من قيمة الخسائر العسكرية الروسية لكنها لم تحصل على جواب.

وأوردت المجلة ما قاله الجنرال الأميركي المتقاعد باري ماكافري يوم الاثنين الماضي، في تغريدة على حسابه بتويتر، حيث زعم أن روسيا تعاني أكثر وأكثر من هذه الحرب وأن ثمة بوادر على وجود "ضغوط شديدة على موسكو نتيجة الخسائر العسكرية المتزايدة والعزلة الاقتصادية".

أما حجم الخسائر الأوكرانية، فقالت المجلة إنها لم تطلع عليه، لكن عميدا في الجيش الأوكراني قال في يونيو/حزيران الماضي إن بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تصل إلى نصف معداتها.