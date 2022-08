إسلام آباد- حصل عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق زعيم حزب الإنصاف على كفالة مؤقتة من محكمة مكافحة الإرهاب، وسط توترات سياسية مستمرة في البلاد، ويخشى محللون أن تتحول إلى أعمال عنف.

ومثل خان اليوم الخميس أمام محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية على خلفية قضيتين رفعتا ضده مطلع الأسبوع بعد مظاهرة نظمها حزبه السبت الماضي.

واتُهم رئيس الوزراء السابق بتهديد مسؤولين رسميين بالمحاسبة بدعوى تعذيب وسوء معاملة أحد قادة حزبه لدى أجهزة الشرطة الباكستانية، وانتهاك المادة 144 التي تحظر التجمعات التي تزيد على 4 أشخاص.

وحصل خان على كفالة مؤقتة في القضية الأولى حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، كما حصل على كفالة حتى السابع من الشهر نفسه في القضية الثانية.

وكانت محكمة إسلام آباد العليا حكمت الاثنين الماضي بإعطاء عمران خان كفالة حتى اليوم الخميس للمثول أمام محكمة مكافحة الإرهاب، بعدما قالت إن تهم الإرهاب ليست من اختصاصها.

وشهدت منطقة المجمع القضائي الاتحادي إجراءات أمنية مشددة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الباكستانية، حيث انتشرت قوات الشرطة والأمن وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمجمع.

من جهته، دعا حزب الإنصاف -الذي يتزعمه عمران خان، في تغريدة على تويتر- أنصاره إلى "الخروج للشوارع ثم التوجه إلى إسلام آباد في اليوم التالي إذا اعتقل عمران خان"، وأضاف وسما باللغة الأردية يقول "عمران خان هو خطنا الأحمر".

If Imran Khan is arrested, come out on the streets and then head to Islamabad the next day. Clear directions from the party given! #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن pic.twitter.com/X6BAJmgUR4

— PTI (@PTIofficial) August 25, 2022