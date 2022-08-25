لوفيغارو: توقفت الأمطار وجفت الأنهار.. أوروبا تواجه أسوأ جفاف لها منذ 500 عام

قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن جميع أنهار القارة الأوروبية تقريبا جفت في هذا الصيف، بينما قال المرصد العالمي للجفاف -في تقرير نُشر أول أمس الثلاثاء (23 أغسطس/آب)- إن الأراضي الأوروبية عاشت أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن النقص الكبير في الأمطار أثر بشكل هائل على المحاصيل، وزاد من مخاطر الحرائق، ناهيك عن تأثيره كذلك على قطاعي الطاقة والنقل.

وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، تقول الصحيفة إنه لا يزال 47% من القارة الأوروبية في حالة تحذير من الجفاف و17% في حالة تأهب قصوى لمواجهة مضاعفاته.

ووفقا للتقرير، فقد أدت الظروف الجوية الحارة والجافة بشكل غير عادي إلى انخفاض كبير في فرص إنتاج المحاصيل الصيفية بالاتحاد الأوروبي، وانخفضت التوقعات الحالية للذرة وفول الصويا ودوار الشمس على مستوى الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 16% و15% و12% على التوالي، أي أقل من متوسط ​​السنوات الخمس الماضية.

وقد أدى الانخفاض الشديد لمنسوب مياه الأنهار في أوروبا إلى انخفاض الطاقة الكهرومائية المولدة في القارة بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة.

ووفق مفوضة الابتكار والبحوث والثقافة والتعليم والشباب بالاتحاد الأوروبي ماريا غابرييل فإن تضافر موجات الجفاف الشديدة وموجات الحرارة يشكل ضغطا غير مسبوق على مستويات المياه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "تغير المناخ يتضح أكثر وأكثر كل عام".