تلغراف: بريطانيا والنرويج تزودان أوكرانيا بطائرات مسيرة طولها 20 سم

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph) البريطانية إن بريطانيا والنرويج ستزودان أوكرانيا بـ850 مسيرة صغيرة شبيهة بمروحيات "بلاك هورنيت" كجزء من صفقة مساعدات بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني. وذكرت الصحيفة أن هذه المسيرات صغيرة جدا بحيث يمكنها التحليق على بعد أقدام من الجنود الروس ودخول المباني للتجسس عليهم.

وأشارت إلى أن هذه الطائرات التي لا يتعدى طولها 20 سنتيمترا، والتي تبدو كأنها لعبة أطفال، استخدمتها القوات البريطانية لأول مرة خلال غزو أفغانستان.

ويبلغ مدى المسيرة المصغرة 1.2 ميل وتطير بسرعة قصوى 11 ميلا في الساعة وبها خاصية الرؤية الليلية، وبإمكانها الطيران لمدة 25 دقيقة. وتتميز بأن محركاتها صامتة بدرجة كافية بحيث يمكنها دخول المركبات بدون اكتشافها، بينما تقوم 3 كاميرات في مقدمتها بتصوير فيديو عالي الدقة.

تتميز المسيرة الصغيرة بمحركات صامتة بدرجة كافية بحيث يمكنها دخول المركبات بدون اكتشافها، بينما تقوم 3 كاميرات في مقدمتها بتصوير فيديو عالي الدقة

وقد وصف باحث في مركز الفضاء الألماني هذه الطائرات المسيرة التي طورتها النرويج بأنها "الأفضل في السوق"، وقال إن نشرها في أوكرانيا "يغير قواعد اللعبة". ومن فوائدها أيضا أنها تغني عن إرسال الجنود لمعرفة ما إذا كان هناك أي مقاتلين معادين يختبئون داخل المباني

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام إنها "تستخدم للاستطلاع وتحديد الهدف. وهي سهلة التشغيل وقوية ويصعب اكتشافها ومناسبة بشكل خاص للقتال في المناطق الحضرية".

ومع ذلك حذر ديفيد هامبلينغ الصحفي المختص في شؤون الدفاع من أن هذه الطائرات كان لها تاريخ متقلب قليلا وبعض المشاكل القديمة، منها أنها كانت باهظة، حيث بلغت قيمة الواحدة منها 80 جنيها إسترلينيا، وكانت هشة وكانت تُسحق تحت الأقدام، ومع ذلك يأمل أن يكون الجيل الحالي أفضل.