لندن– 6 أشهر انقضت على الحرب الروسية في أوكرانيا، ففي 24 فبراير/شباط الماضي انطلقت العمليات العسكرية الروسية، لتستفيق أوروبا على وقع صدمة أن الحرب عادت إلى أراضيها من جديد بعد الحرب العالمية الثانية، فكان لزاما على القادة الأوروبيين اجتراح الحلول حتى لا تصل شظايا النيران إلى دول الاتحاد.

ومنذ ذلك التاريخ والاتحاد الأوروبي يصدر قرارا تلو الآخر بمعية الولايات المتحدة وبتوجيه منها أحيانا، للرد على موسكو وتقوية مناعة أوروبا أمام هذا الخطر الداهم الذي قد يستمر سنوات.

وتتفق جل التحليلات على أن هذه الحرب غيرت وجه أوروبا إلى الأبد، وأسقطت الكثير من العقائد واليقينيات الأوروبية التي ظلت صامدة لمدة عقود، منها المتعلقة بالسياسة الدفاعية وكذلك بملف الطاقة، فضلا عن التغييرات الجذرية في المواقف السياسية الأوروبية تجاه روسيا ومن بعدها الصين، مع تعزيز الهيمنة الأميركية أو التبعية الأوروبية لواشنطن.





إنفاق عسكري غير مسبوق

لسنوات طويلة قاومت أوروبا الضغوط الأميركية لرفع الإنفاق العسكري، وعبرت عن الضغوط نفسها خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي هدد بخفض تمويل بلاده حلف الشمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في حال لم تقم الدول الأوروبية برفع إنفاقها العسكري ليتجاوز سقف 2% من الناتج الداخلي.

وما عجزت واشنطن عنه نجحت الحرب الأوكرانية في تحقيقه، فمباشرة بعد اندلاع المعارك تحركت الحكومات الأوروبية لتعلن رفع إنفاقها العسكري وإطلاق يد جيوشها للتسلح والاستثمار في الصناعات الدفاعية.

وهكذا وافقت الدول الأوروبية ولأول مرة على الالتزام برفع إنفاقها العسكري ليتجاوز 2% من الناتج الداخلي، مع اختلاف في تاريخ بلوغ كل دولة في الناتو هذا الهدف، حيث أعلنت إيطاليا أنها ستصل إلى هذا الهدف خلال هذه السنة، أما الدانمارك فقالت إنها لن تبلغ هذا الرقم إلا بحلول عام 2033، وإسبانيا بحلول سنة 2029، وبلجيكا عام 2035.

وحسب تقرير لوكالة الدفاع الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي كان أقل التكتلات العالمية الكبرى في رفع الإنفاق العسكري، فخلال الفترة بين 1999 و2021 ارتفعت هذه النفقات بنسبة 20% مقارنة بزيادة بنسبة 66% للإنفاق العسكري الأميركي، وزيادة نسبتها 292% بالنسبة لروسيا، و592% هي نسبة الزيادة في النفقات العسكرية الصينية.

وحسب بيانات وكالة الدفاع الأوروبية، فإن الزيادة في النفقات العسكرية خلال الفترة بين 2021 و2022 بلغت حوالي 220 مليار دولار، وهي الزيادة الأعلى منذ سنة 2008، وهي السنة التي تصادفت مع بداية الأزمة الاقتصادية لتقرر كل الدول الأوروبية تقليص إنفاقها العسكري.

وكان التوجه الأوروبي قبل الحرب الأوكرانية هو تقليص الإنفاق العسكري، بل إن بريطانيا مثلا كان تريد تقليص عدد جنودها من 82 ألفا إلى 65 ألف جندي، قبل أن تتراجع عن هذا القرار، أما ألمانيا فكانت صاحبة الاستدارة الكبرى في أوروبا عندما أعلنت عن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الدفاع خلال السنوات المقبلة.

وهكذا طوت أوروبا صفحة التقتير في الإنفاق العسكري إلى الرفع التدريجي لهذه النفقات التي ستستمر على الأقل إلى سنة 2030 حسب توقعات حلف شمال الأطلسي.

وبالنظر إلى قرب الحرب من حدود دول أوروبا الشرقية فإنها كانت الأسرع لزيادة إنفاقها العسكري، وهكذا رفعت رومانيا ميزانية الدفاع بنسبة 14% لتبلغ هدف الإنفاق 2% خلال هذه السنة، لتلتحق بها كل من سلوفينيا ولاتفيا وسلوفاكيا سنة 2023.

كما تخلصت كل من السويد وفنلندا من عقيدة "الحياد" التي اعتمدتاها لسنوات، وظلتا بعيدتين عن حلف الناتو لتجنب الاحتكاك بروسيا، قبل أن تغيرا موقفهما تماما وباتتا الآن قاب قوسين أو أدنى من دخول الحلف، ليصل الناتو عمليا إلى الحدود الروسية.

الفطام من الطاقة الروسية

قبل انطلاق الحرب في أوكرانيا كانت التحضيرات تجري على قدم وساق من أجل إطلاق خط "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا لزيادة ضخ الغاز الروسي نحو ألمانيا وأوروبا إلا أن الوضع انقلب رأسا على عقب بعد إلغاء المشروع، وحتى خط "نورد ستريم 1" يضخ حاليا حوالي 20% من طاقته القصوى.

وظلت روسيا ولسنوات طويلة تصدر حوالي 3 أرباع صادراتها من الغاز وحوالي نصف صادراتها من النفط إلى الدول الأوروبية، وفي سنة 2020 كان الغاز والنفط الروسيان يغذيان حوالي ربع الاستهلاك الأوروبي من الطاقة، وكان الاعتقاد السائد أن الغاز والنفط القادمين من روسيا سيساعدان أوروبا على التوجه نحو الطاقات النظيفة دون الحاجة لمزيد من الاستثمار للتنقيب عن النفط أو الغاز في أوروبا، وهكذا أوقفت بريطانيا التنقيب في بحر الشمال، واتجهت ألمانيا وبكل ثقة لإغلاق مفاعلاتها النووية لما لها من أضرار بيئية.

كل هذه القرارات أصبحت من الماضي بإعلان الاتحاد الأوروبي قرارا بالتخلي عن الغاز الروسي بحوالي الثلثين مع نهاية عام 2022 والانتهاء من استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030، وذلك لما تقول أوروبا إنها رغبة في سحب "سلاح" الطاقة من يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا التغيير الدراماتيكي لن يكون بدون ثمن، بل إن القارة العجوز ستدفع ثمنا باهظا على الأقل خلال شتاء عام 2023، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة لمستويات قياسية ستجعل عشرات الملايين من الأوروبيين غير قادرين على أداء فاتورة الطاقة، إضافة إلى نقص في الطاقة قد يؤثر على الصناعات، خصوصا في ألمانيا.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية تمضي وبكل ثقة للتخلص من مصادر الطاقة الروسية، فألمانيا باتت تعيد النظر في سياسة إغلاق مفاعلاتها النووية، فضلا عن إنشاء مراكز تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، أما بريطانيا فقد عادت إلى بحر الشمال لفتح الباب أمام الشركات للتنقيب واستخراج النفط والغاز من هناك.

ويظهر أن سياسة الابتعاد عن الغاز والنفط الروسيين هي سياسة لا رجعة فيها في أوروبا مهما كلف الثمن، إلا أنها ستتطلب سنوات حتى تنجح الدول الأوروبية في تنويع مصادر الطاقة، وظهور ثمار الاستثمارات الضخمة التي استثمرتها هذه الدول في مجال الطاقة البديلة.





أميركا عادت

"ابقَ لصيقا بالأميركيين" كانت هذه الوصية الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يلقي آخر خطاب له في مجلس العموم لخليفته الذي سيحل محله، وهذه العبارة تعكس وجه السياسة البريطانية، والأوروبية بصفة عامة، خصوصا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، فقبل هذه الحرب حاولت دول أوروبية -خصوصا فرنسا وألمانيا- الترويج لفكرة الجيش الأوروبي بمنأى عن الأميركيين، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلا أن هذا المشروع يبدو أنه بات من الماضي الذي لن يعود، فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كانت رسالة الأميركيين للأوروبيين -والتي عبر الرئيس الأميركي جو بايدن في أكثر من مناسبة- أن "أميركا قد عادت".

ويمكن القول إن هذه الحرب قد قضت على أي محاولات أوروبية للتحرر من التبعية العسكرية والاقتصادية والأمنية لأميركا لسنوات قادمة.

وبخلاف سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي سحب الآلاف من الجنود الأميركيين من أوروبا- فإن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الوجود العسكري الأميركي، وحسب معطيات وزارة الدفاع الأميركية، فإن واشنطن أرسلت 20 ألف جندي إضافي إلى أوروبا، دون الحديث عن الطائرات ومعدات التجسس والأسلحة المتطورة، ليصل عدد موظفي الجيش الأميركي الموجودين في أوروبا إلى أكثر من 100 ألف جندي.