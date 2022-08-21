بلومبيرغ: 6 أشهر من الحرب في أوكرانيا.. هل وصل الوضع إلى طريق مسدود؟

قال مسؤولون غربيون إن "الغزو" الروسي لأوكرانيا وصل إلى طريق مسدود، مع عدم قدرة أي من أطراف الصراع على شن هجوم من شأنه التأثير بشكل ملموس على مسار الحرب، وفق تقرير بموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي.

ونقل الموقع عن المسؤولين -الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم- قولهم إن إدراك طرفي الصراع أنهما في حرب طويلة الأمد -توشك أن تكمل شهرها السادس- أدى إلى تباطؤ وتيرة الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن السؤال المطروح الآن هو إذا ما كانت أوكرانيا قادرة على شن هجوم مضاد فعال خلال فصل الخريف.

وأوضح موقع بلومبيرغ أن هذا التقييم يأتي في وقت يتحدث فيه المسؤولون في كييف عن هجوم مضاد وشيك للقوات الأوكرانية لاستعادة مدينة خيرسون الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 290 ألف نسمة، والتي استولت عليها القوات الروسية خلال اجتياحها مناطق في جنوب أوكرانيا في بداية الحرب.

وتواجه القوات الروسية تحديات عديدة في خيرسون -التي تقع على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الضخم- تتمثل في صعوبة الدفاع عنها وإمداد القوات فيها بالسلاح، بعد أن دمرت المدفعية الأوكرانية الجسور التي كانت تصل عبرها الإمدادات العسكرية الروسية.

ونقل موقع بلومبيرغ عن المسؤولين الغربيين -الذين لم يكشف عن أسمائهم- قولهم إن الحملة الروسية في أوكرانيا تواجه بالفعل نقصًا حادًا في الذخيرة، وتحاول جاهدة تعويض النقص في قوتها العسكرية، ومع ذلك لا تزال تتفوق على أوكرانيا في قوة المدفعية في دونباس، في حين تعرضت مدينة خاركيف مرة أخرى لقصف روسي عنيف.