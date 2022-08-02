وسائل إعلام أميركية: مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بطائرة مسيرة

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مصادر أن غارة أميركية بطائرة مسيرة أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في أفغانستان.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن بيان من حكومة طالبان نددت فيه بغارة أميركية لم تحدد الهدف منها أو أي تفاصيل أخرى.

وأضاف المراسل أن العملية وقعت في منطقة وزير أكبر خان، وهي حي دبلوماسي، قبل يومين بطائرة مسيرة، كما نقل عن مصادر قريبة من حكومة طالبان أن الغارة قتلت شخصا وأصابت آخر. وأوضح المراسل أن المنزل الذي استهدفته الغارة قريب من السفارة الأميركية، ويعد داخل المنطقة الخضراء التي تنتشر بها قوات أمنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن القوات الأميركية استهدفت منزلا بمنطقة شيربور في كابل بطائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الضربة التي استهدفت الظواهري نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA).

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المنزل الذي تعرض للغارة الأميركية يملكه أحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير الداخلية الأفغاني، كما أشارت إلى أن الصور المنشورة للغارة توضح أن الهجوم كان بصواريخ دقيقة من طراز هيل فاير أطلقت من طائرة مسيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المسيرة التي استهدفت الظواهري ليست تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) وإنما تمت بتنسيق وإشراف "سي آي إيه".