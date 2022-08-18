ديلي بيست: وكالة ناسا تتيح للعامة التجسس على القوات الروسية في أوكرانيا

أفادت "ديلي بيست" (Daily Beast) الأميركية أن وكالة ناسا تتيح للعامة تتبع أحداث الحرب الأوكرانية، وتحديد مواقع النقاط العسكرية ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات الروسية التي تتعرض للقصف من خلال موقع تابع للوكالة مصمم لتتبع حرائق الغابات حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقع ناسا لتتبع حرائق الغابات مصمم لمساعدة رجال الإطفاء والجهات المعنية بالسيطرة عليها ( Fire Information for Resource Management System ) حيث يرصد الحرائق عن طريق الأقمار الصناعية التي تقوم بتحديد موقع الحرائق من خلال التقاط الأشعة فوق الحمراء المنبعثة من الأرض، غير أنه أصبح يستخدم من قبل الأشخاص العاديين المهتمين بسير الحرب في أوكرانيا لتتبع سير المعارك.

وقالت إن موقع ناسا يقوم عن غير قصد بالتقاط الحرائق في أعقاب القصف وحرق مستودعات الذخيرة ومصادر الحرارة الأخرى الناجمة عن القتال، وإن العديد من المحللين السياسيين باتوا يستخدمونه لتحديد فعالية القصف الأوكراني الذي طال خطوط الإمداد الروسية، وتحديد مواقع النقاط العسكرية ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات الروسية التي تعرضت للقصف.

وأوضح تقرير "ديلي بيست" أنه بالرغم من أن بعض الحرائق ناتجة عن أسباب لا علاقة لها بالحرب مثل الحرارة العالية، فإن الموقع أصبح أداة موثوقة للعديد من الناشطين والناس العاديين لتحديد مواقع الاشتباكات في خطوط الجبهة بأوكرانيا، مشيرا إلى أن الموقع تنقصه بعض التعديلات الطفيفة حيث لا يشير إلى اسم المكان بالتحديد الذي نشب فيه الحريق.

كما أوضح التقرير أنه عند فتح موقع تتبع الحرائق المسمى اختصارا "فيرمز" (FIRMS) تظهر للمتصفح خريطة شبيهة بموقع "غوغل إيرث" (Google Earth) مع نقاط حمراء صغيرة متفرقة في شتى أنحاء العالم، تمثل كل نقطة منها حريقًا تم اكتشافه بواسطة أقمار ناسا الصناعية باستخدام أجهزة استشعار لرصد الأشعة تحت الحمراء موجهة إلى سطح الأرض.

وعند تحريك الخريطة إلى موقع أوكرانيا يكون باستطاعة المراقب العادي أن يرى أن البلد مشتعل حيث ينتشر خط من الحرائق، على طول خط المواجهة مع القوات الروسية، شرق وجنوب البلاد.