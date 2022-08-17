بعكس شقيقه البعيد عن الأضواء، يبدي علاء مبارك نشاطا واضحا على موقع تويتر، ولم يكن سجاله مع بكري هو الأول حيث دخل معه في مشادة إلكترونية بسبب جزيرتي تيران وصنافير، حيث زعم بكري أن مبارك الأب هو صاحب قرار التنازل عن الجزيرتين للسعودية وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- من جديد عاود علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سجال بينه وبين البرلماني والصحفي مصطفى بكري.

بدأ السجال بسخرية مبارك الابن من بكري على خلفية تقديم بلاغ يتهم فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس بنشر معلومات كاذبة، ليرد عليه الأخير ويتحول السجال الإلكتروني إلى اتهامات متبادلة بالفساد والنفاق السياسي، شارك في بعضها رواد مواقع التواصل.

وأعاد السجال للأذهان وقائع سابقة كان علاء بطلا فيها، منها سجالات عدة مع عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، منهم مصطفى بكري نفسه والإعلاميان الشهيران عمرو أديب وإبراهيم عيسى.

سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة🤔 ده انت قولت اكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لامؤاخذة. تحياتى يادرش — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

ساويرس السبب

البداية كانت بنشر جريدة "المصري اليوم" خبرا عن مطالبة بكري النائب العام بالتحقيق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس بتهمة التحريض على الدولة، ونشر معلومات كاذبة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل والخارج، على خلفية تغريدة قال فيها ساويرس إنه لن يتلقى العزاء إلا بعد معرفة الحقيقة وراء حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة غرب القاهرة، التي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا وعشرات المصابين.

وعلق مبارك الابن على خبر "المصري اليوم" بالسخرية من طلب بكري التحقيق عن نشر أخبار كاذبة، واتهمه بأنه نقل الكثير من الأكاذيب حول والده في كتاب له.

ودخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الخط، بنشر تغريدة يسخر فيها من مواقف بكري وتقلباته السياسية بتأييد جميع الأنظمة السياسية خلال السنوات الماضية.

واشتد السجال بين بكري ومبارك الابن بعد تغريدة لبكري وجهها لعلاء مبارك، قال فيها إنه لن ينسى حضوره وشقيقه جمال عزاء والدته عام 2014، وإنه يعذره في دفاعه عن ساويرس ويعرف الأسباب جيدا.

ورد نجل الرئيس الراحل على بكري بسخرية قائلا إنه "قليل الأصل حتى في العزاء" وذلك على خلفية اعتراف بكري أنه لم يحضر عزاء مبارك الأب، ليتطور الأمر إلى اتهامات متبادلة بالفساد والنفاق السياسي.

أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل .تحياتى — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

صفات قليل الأصل

– يسرق فلوس البلد ويهربها إلي الخارج

– يحتفظ بملايين الدولارات في الخارج وبلده في أزمه

– يتنكر لأهله وناسه ، ويحلم بعودة عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده — مصطفى بكري (@BakryMP) August 16, 2022

صباح الخير

أطلب من السيد علاء مبارك إبن الأصول ، الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ ال ٤٢٩ مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجه إلي العمله الأجنبيه ، مش معقول قلب أخوتنا في — مصطفى بكري (@BakryMP) August 17, 2022

سخرية مواقع التواصل

السجال الثلاثي بين مبارك وبكري وساويرس كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم "مصطفى بكري" ترند موقع تويتر في مصر.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل مصطفى بكري، واتهموه بأنه رجل كل العصور وذكّروه بمواقفه المؤيدة لكل السلطات التي تعاقبت على الحكم خلال السنوات الماضية.

في المقابل، شن البعض هجوما على علاء مبارك على خلفية ما فعلته أسرته بمصر خلال 30 عاما من حكم والده، فيما أبدى البعض سعادته بمتابعة الخلاف الدائر بين الطرفين.

لما تشوف خناقة التويتات بين مصطفى بكري ونجيب ساويرس. وجمال مبارك

وكله عمال يلقح على كله وشكلهم هايفضحوا بعض pic.twitter.com/cyg2vFq5A2 — Amr El-Menoufi (@el_menoufi) August 17, 2022

جه الزمن اللى بكري يقول فيه ل علاء

إلى علاء مبارك

ويرد علاء ويقول الاستاذ مصطفى …

لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله

مقلب القلوب والأحوال

بكري زمان كان يتمنى ينول الرضا السامي …

أحمينا يارب ..بصوت كريمة مختار pic.twitter.com/rz5aimkHC7 — نور 𓏌𓅱𓂋𓁐 الهدى المصرية ⚖ (@Nourmazen022) August 17, 2022

للأسف كلام مصطفى بكرى صح برغم عدم محبتى له لكن كلامه صح جدا pic.twitter.com/XR8ojU2qSR — محمدعبده (@mohamed4255) August 15, 2022

يا سلام يا استاذ مصطفي بكري علي الزمن اما بيدور . زمان كنت تتمني بس تسلم ع علاء مبارك او جمال مبارك وكانت بالنسبالك نقله كبيره ف حياتك دلوقتي بتلقي عليهم اتهامات فعلا الزمن دوار — 🇪🇬 Mohamed Abdelwahab 🇪🇬 (@Mwahab1212) August 17, 2022

نشاط اجتماعي

وبعكس شقيقه البعيد عن الأضواء، يبدي علاء مبارك نشاطا واضحا على موقع تويتر، ولم يكن سجاله مع بكري هو الأول حيث دخل معه في مشادة إلكترونية بسبب جزيرتي تيران وصنافير، حيث زعم بكري أن مبارك الأب هو صاحب قرار التنازل عن الجزيرتين للسعودية وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد مبارك الابن على بكري حينها، وطالبه بالتوقف عن "تحريف وتزييف" التاريخ، كما نشر حيثيات حكمَي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حول مصرية الجزيرتين، خاصة فيما يتعلق بعدم قانونية الاستناد إلى قرار مبارك عام 1990 بشأن تحديد نقاط الأساس التي تقاس منها الحدود البحرية.

وبخلاف بكري، هاجم نجل الرئيس السابق إعلاميين آخرين منهم عمرو أديب، حيث نشر علاء مقطعا يسخر من تبدل المواقف لدى الإعلامي الشهير المقرب من السلطة؛ بين تأييد مبارك والثناء عليه عندما كان رئيسا، والهجوم الحاد عليه حاليا.

كما شن هجوما على الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد انتقاد الأخير لفكرة قراءة الصيدلي للقرآن في صيدليته بدلا من قراءة مراجع أدوية، ووجه مبارك الابن جملة لعيسى قال فيها: "وانت مالك" أي إنه أمر لا يعنيك فلا تتدخل فيه.

كما اشتبك علاء مبارك أيضا مع السلطة الحالية بتغريدة له قال فيها إن مصر ليست "كُهْنة" وهو تعبير عامي مصري يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، وإنها ليست "شبه دولة"، وهي الألفاظ التي يرددها إعلاميون مقربون من السلطة للتعبير عن الأوضاع المتدهورة التي كانت عليها البلاد قبل النظام الحالي.

صاحب قرار !! شوف ازاي فعلاً ! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ و رئيس قسم فى ال …..لا مؤاخذة يعنى . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 14, 2021

مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بأذن الله كهنة او شبه دولة ؛قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها و قيادتها وجيشها خير اجناد الأرض الذى حارب وانتصر ،حفظ الله مصر و كل عام وحضرتك بخير — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 2, 2022