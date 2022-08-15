عام على وصول طالبان للحكم بأفغانستان.. وزير الخارجية: تمكنا من تثبيت الأمن وربط علاقات جيدة مع العالم

قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن حركة طالبان تمكنت من إقامة علاقات سياسية متوازنة مع الولايات المتحدة وغيرها، مؤكدا نجاح الحركة في تثبيت الأمن، كما نفى وجود انقسامات داخلية، داعيا المعارضة للحوار.

وخلال لقاء مع الجزيرة ضمن برنامج "لقاء اليوم"، قال متقي إن لدى الحكومة الأفغانية علاقات جيدة ومتوازنة مع الولايات المتحدة، ولديها أيضا علاقات رسمية مع أكثر من 16 دولة، مطالبا الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال المجمدة والاعتراف بحق الشعب الأفغاني، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير أن ضغوطا كبيرة تعرضت لها طالبان، وأن الحركة تمكنت من استعادة الأمن في عموم أفغانستان.

وتابع متقي "قمنا بدمج مقاتلي طالبان في صفوف قوات الأمن والمخابرات ونسعى لتشكيل جيش قوي".

كما أوضح متقي أن طالبان أصدرت عفوا عاما عن كل الذين حملوا السلاح ضدها في السابق، أو عملوا في الحكومة الأفغانية السابقة، وأن هناك مسؤولين سابقين يعملون في مناصب حكومية حاليا.

وأضاف وزير الخارجية الأفغاني أن سياسة طالبان متوازنة وتحاول لم شمل الأطراف الأفغانية كافة، ودعا المعارضة للعودة إلى أفغانستان، وقال إنه تم تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع المعارضة.

ونفى وزير الخارجية الأفغاني وجود أي انقسامات داخل حركة طالبان، وقال إنها شائعات يتم ترديدها منذ 20 عاما.

وفيما يتعلق بوضع المرأة الأفغانية، قال متقي إن أكثر من 14 ألف امرأة تعمل في القطاع الصحي، و92 ألفا في مجال التعليم وقطاعات أخرى.

ويصادف اليوم 15 أغسطس/آب الذكرى السنوية الأولى لتمكن حركة طالبان من دخول العاصمة كابل، بعد قتال دام نحو 20 عاما ضد القوات الأجنبية والأفغانية.

وتواجه الحكومة الأفغانية الجديدة صعوبات جمة أهمها عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، إضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية.





ذكرى الانتصار

من جهة أخرى، احتفل عناصر من طالبان اليوم قرب المقر السابق للسفارة الأميركية في كابل، للاحتفال بمرور عام على عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الحكومة بلال كريمي على تويتر "إنه يوم النصر والسعادة للمسلمين الأفغان والشعب الأفغاني. إنه يوم الفتح وانتصار الراية البيضاء".

وتمّ تزيين ساحة أحمد شاه مسعود في العاصمة بأعلام بيضاء كبيرة، وهتف أنصار طالبان في الساحة "تعيش الإمارة الإسلامية".

وباستثناء إعلان يوم الاثنين عطلة رسمية، لم يُعلن عن احتفالات رسمية لإحياء الذكرى، لكن التلفزيون الحكومي أشار إلى أنه سيبث برامج خاصة.