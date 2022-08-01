قائد الشرطة الإسرائيلية يزور المغرب اليوم

يبدأ المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تستمر 5 أيام تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "غادر المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي الاثنين في أول زيارة رسمية لمفوض شرطة إسرائيلي إلى المغرب".

ووصف البيان الزيارة بأنها تاريخية وسيلتقي خلالها شبتاي كبار المسؤولين في الشرطة ووزارة الأمن الوطني في المغرب، كما سيزور عددا من منشآت الشرطة والأمن.

وأضاف "تم التخطيط للزيارة منذ عدة أسابيع، وسيناقش المفوض العام للشرطة مع المسؤولين المغاربة تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي والتحقيقي بهدف تعزيز العلاقة بين الدولتين وأجهزة الشرطة".

وأوضح أنه من المتوقع أن يزور المفوض الجاليةَ اليهودية ومؤسساتها كما سيضع إكليلا من الزهور في مكان دفن الملوك والسلاطين المغاربة.

يذكر أنه في الشهر الماضي، قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بزيارة إلى المغرب تبعتها زيارة وزير العدل جدعون ساعر.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

والمغرب، هو رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل.‎