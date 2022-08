في هيوستن الأميركية.. لماذا تشتري الشرطة السلاح من المواطنين؟

من المألوف في مختلف الأقطار أن تعمد السلطة إلى مصادرة الأسلحة من الأفراد العاديين، لكن مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية تشهد أسلوبا مغايرا حيث تسعى الشرطة للحصول على هذه الأسلحة من خلال شرائها من أصحابها.

وقد رحب ناشطون وسياسيون بحملة أطلقتها شرطة هيوستن لشراء الأسلحة من المواطنين الذين يخول لهم الدستور اقتناء البنادق والمسدسات، وحتى الأسلحة شبه الآلية.

ونشرت شرطة المدينة السبت مقاطع فيديو تظهر استجابة العشرات من المواطنين لفعالية هذه المبادرة حيث قاموا بتسليم أسلحتهم، وفي المقابل منحتهم الشرطة قسائم شراء تراوحت قيمتها بين 50 و200 دولار.

وتأتي هذه الحملة وسط ارتفاع الأصوات المنادية بتقييد حيازة الأفراد العاديين للسلاح مع اتساع نطاق حوادث إطلاق النار العشوائية والتي تخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في مختلف الولايات.

وتسعى شرطة هيوستن من خلال هذه الحملة للحد من انتشار السلاح، مما يفضي في المحصلة إلى التقليل من حوادث إطلاق النار.

We must get guns off our streets. Thanks to all who came out to make our gun buyback event such an incredible success. I commend the partnership between the City of Houston, HPD, and Harris County who put this event together. Together we can and will do more to stop gun violence. pic.twitter.com/IeQRTJ3xKi

— Rodney Ellis (@RodneyEllis) July 30, 2022