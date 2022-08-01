حرب أوكرانيا.. أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا اليوم وروسيا تعيد توزيع قواتها

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر صباح اليوم الاثنين ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا بموجب الاتفاق المبرم مؤخرا في إسطنبول، ويأتي ذلك بينما قالت كييف والاستخبارات البريطانية إن روسيا تعزز قواتها جنوبي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة "رازوني" وترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني باتجاه لبنان، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أُنجزت".

ويأتي هذا التطور بعد أن أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس محادثات هاتفية مع وزيري الدفاع والبنى التحتية الأوكرانيين.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الاستعدادات اكتملت لبدء تصدير الحبوب.

وبالإضافة إلى ميناء أوديسا، ينتظر أن تنقل سفن أخرى الحبوب من ميناءي تشورنومورسك ويوجني جنوبي أوكرانيا.

وبموجب الاتفاق المبرم مؤخرا في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، يفترض أن تقوم فرق تركية وأممية بتفتيش السفن قبل دخولها الموانىء الأوكرانية.

ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

من الشرق للجنوب

في التطورات العسكرية، قالت الاستخبارات البريطانية اليوم إن روسيا ستعيد توزيع عدد كبير من قواتها من شمال إقليم دونباس شرقي أوكرانيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجنوب.

وأضافت الاستخبارات البريطانية أن روسيا تعتبر أن جبهة زاباروجيا تتسم بالهشاشة وتحتاج إلى تعزيزات.

كما قالت إن القوات الروسية تعدل -على الأرجح- خططها في دونباس بعد فشلها في تحقيق اختراق حاسم، مشيرة إلى أنها تواصل منذ أيام شن هجمات تكتيكية باتجاه مدينة باخموت.

وكانت القوات الروسية سيطرت مؤخرا على معظم مقاطعة لوغانسك ثم بدأت تشن هجمات للسيطرة على مقاطعة دونيتسك المجاورة، وتشكل المقاطعتان إقليم دونباس الذي يسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو على أجزاء منه منذ عام 2014.

من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن القوات الروسية تتحرك حاليا من شرقي البلاد إلى مقاطعتي خيرسون و زاباروجيا في الجنوب.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تنقل وحدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوبي أوكرانيا.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه دمر 4 قواعد عسكرية و4 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الروسية في قصف لمواقع قواتها في خيرسون وميكولايف (جنوب).

وأدان الرئيس الأوكراني مساء أمس القصف الروسي الأخير الذي استهدف مدينة ميكولايف، مؤكدا أن الجيش الأوكراني سيقوم بالرد.

وفي خطابه اليومي عبر الفيديو، وصف زيلينسكي القصف الروسي على ميكولايف بالوحشي.