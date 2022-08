تُحقِّق في الحرب الأخيرة على غزة.. لبيد يطالب غوتيريش بحل لجنة أممية فورا بدعوى "معاداة السامية"

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لبيد، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الحل الفوري" للجنة التابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في أحداث عملية "حارس الأسوار" التي وقعت عام 2021، بعد تصريحات لأحد محققي اللجنة اعتبرتها إسرائيل "معادية للسامية".

وأشار بيان صدر عن مكتب لبيد، اطلعت عليه الأناضول، إلى أن لبيد، بعث رسالة لغوتيريش يطالبه فيها بـ"العزل الفوري لأعضاء لجنة التحقيق ضد إسرائيل وبحلها".

وجاء في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أدعوك اليوم إلى الوفاء بتصريحاتك إزاء هذه الحالة المخزية، وإلى تصحيح الأمور، فهذا الشيء لا يمكن له أن يمر مرور الكرام".

UN Sec-Gen @AntonioGuterres, I know you’re deeply committed to fighting antisemitism.

There are antisemites and those who defend them working at the @UN.

I call on you to dismiss the members of the @UN_HRC’s COI and disband this moral travesty of a commission once and for all. pic.twitter.com/aiqdKXe8aY

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 31, 2022