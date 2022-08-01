الجزيرة تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات المصرية تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، احتياطيا مدة 45 يوما، واحتجازه من دون محاكمة أو تهم مدة عام، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الثلاثة المحتجزين.

واعتقل الشيخ في الأول من أغسطس/آب 2021 في مطار القاهرة الدولي، عندما وصل إليه ليلتحق بزوجته وأطفاله لقضاء عطلة عائلية.

وقد أثر استمرار تمديد احتجازه على مدار العام والحبس الانفرادي في سجن طرة السيئ السمعة تأثيرا شديدا عليه، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.

وعدّت الجزيرة -في بيان- احتجاز الصحفي اعتداء على حرية الصحافة، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الشيخ وأمنه وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.

وطالبت شبكة الجزيرة السلطات المصرية بالإفراج عن ربيع الشيخ وزملائه الثلاثة بقناة الجزيرة مباشر والمحتجزين في مصر بلا تهمة، وهم: هشام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي.

ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.