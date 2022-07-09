"وول ستريت جونال": روسيا تستخدم شبكة سرية لسرقة الحبوب الأوكرانية

بثت صحيفة "وول ستريت جونال" الأميركية (The Wall Street Journal) تسجيلا مصورا لما قالت إنها شبكة سرية تستخدمها روسيا لسرقة إنتاج الحبوب من أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.

وتظهر لقطات صورت بالأقمار الاصطناعية أواخر مايو/أيار الماضي، رتلا من الشاحنات تفرغ حمولاتها من الحبوب الأوكرانية المسروقة في سفينة روسية، راسية في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

وأضافت الصحيفة أنه في الشهر ذاته، أرسلت وزارة الخارجية الأميركية برقية إلى بلدان عدة، تفيد بأن 3 سفن روسية يشتبه في نقلها حبوبا أوكرانية مسروقة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر دبلوماسي أوروبي وصفته برفيع المستوى، اطلع على البرقية، قوله إن مسؤولين روسا نفوا الاتهامات.

وعلمت الصحيفة أن السفن الثلاث جزء من مسار لتهريب الحبوب المسروقة من أراض استولت عليها موسكو حديثا في أوكرانيا، عبر شبه جزيرة القرم، وصولا إلى بلدان متحالفة مع روسيا في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن روسيا تفعل ذلك بعد أن عرقلت صادرات أوكرانيا من الحبوب، البالغة في الظروف العادية نحو 70 مليون طن سنويا، والتي تمثل جزءا كبيرا من الإمدادات التي يحتاج إليها العالم، لا سيما البلدان النامية.