وزير الدفاع الأفغاني: قطر ستساعد أفغانستان في مراقبة حدودها مع دول الجوار

قال وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب مجاهد إن دولة قطر ستساعد أفغانستان في مراقبة حدودها مع دول الجوار، وأضاف أن حكومته طلبت من قطر مساعدة في الوسائل التقنية لضبط الحدود.

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية ناقشت مع الجانب القطري توقيع اتفاقية بين وزارتي الدفاع الأفغانية والقطرية.

وقد أثنى الوزير الأفغاني على الدور الذي تقوم به قطر تجاه بلاده.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الديوان الأميري في دولة قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث التطورات في أفغانستان مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية محمد يعقوب مجاهد.

ووفقا للديوان الأميري في دولة قطر، جرى خلال اللقاء في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في اللقاء أهمية العمل لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وتوفير الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كل أطياف المجتمع بحقوقهم.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أيام أن وفدا أميركيا برئاسة الممثل الأميركي الخاص بأفغانستان توماس ويست التقى في قطر مع كبار ممثلي حركة طالبان والمهنيين التكنوقراط الأفغان، برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، يومي 29 و30 يونيو/حزيران الماضي.