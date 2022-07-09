بوتين يتوقع أزمة غذاء "لا مفر منها" وبلينكن يطالب بفتح الموانئ الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم سيشهد أزمة غذائية لا مفر منها في المرحلة المقبلة، في حين طالبت واشنطن موسكو بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب.

وخلال اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة الروسية، قال بوتين إن سبب الأزمة هو السياسات الخاطئة التي يتبعها بعض شركاء موسكو، حسب تعبيره.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، وذلك خلال أعمال قمة وزراء خارجية مجموعة الـ20.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن اجتماعات القمة التي عقدت في بالي بإندونيسيا اختتمت دون التوصل إلى بيان موحد بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها.

وجمعت القمة، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظرائه من دول غربية، على رأسهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال القمة، إن بكين تعارض أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد المواجهة بين دول التكتل ويفضي إلى "حرب باردة جديدة".