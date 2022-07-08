مسائل الطاقة والأمن الغذائي في صلب المناقشات.. بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي بمشاركة بلينكن ولافروف

انطلقت في جزيرة بالي بإندونيسيا اجتماعات وزراء خارجية دول "مجموعة العشرين"، حيث يتطرق جدول الأعمال إلى مناقشة مسائل الطاقة والأمن الغذائي بسبب توقف شحنات الحبوب الأوكرانية.

وتجمع القمة -لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظرائه من دول غربية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

واستبعد وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا اللقاء مع لافروف خلال مشاركتهما في الاجتماعات.

ويعود آخر لقاء بين بلينكن ولافروف إلى فبراير/شباط الماضي في جنيف، حيث حذر الوزير الأميركي روسيا وقتذاك من عواقب وخيمة في حال شنها الحرب على أوكرانيا، وهو ما فعلته في 24 ذلك الشهر.

وقالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي في افتتاح الاجتماعات إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي فورا، وأضافت أن الدول النامية وذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررا نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ويتطرق جدول الأعمال إلى مناقشة مسائل الطاقة والأمن الغذائي بسبب توقف شحنات الحبوب الأوكرانية.

من جهة أخرى، ذكر موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) -نقلا عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية- أن الولايات المتحدة قد تسعى لصياغة اتفاقيات مع الدول الداعمة لأوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ونقل الموقع عن المسؤول أن بلينكن سيستغل الاجتماع لتأكيد أن واشنطن لا تستطيع إدارة الأعمال مع موسكو كالمعتاد، وأن روسيا هي المسؤولة عن العديد من المشاكل التي تواجه العالم، بما في ذلك أزمات الغذاء والطاقة.

ويُمهّد هذا الاجتماع لقمة يحضرها الرؤساء والقادة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وسيغتنم بلينكن فرصة انعقاده للضغط على حلفاء أبدوا مواقف مختلفة إزاء أوكرانيا -مثل الهند- ودفعهم إلى النأي بأنفسهم عن موسكو.