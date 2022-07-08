تهيئة للأجواء قبل زيارة بايدن.. غانتس يلتقي عباس ويتفقان على مواصلة التنسيق الأمني

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الخميس، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن الاجتماع ركز على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع.

وأكد الشيخ أن اللقاء شدد على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة الأسبوع المقبل.

التقيت هذا المساء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله. وعُقد اللقاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك لغرض التنسيق الأمني والمدني تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن. وقد سادت اللقاء أجواء إيجابية وروح طيبة. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) July 7, 2022

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية عُقد بروح طيبة وأجواء إيجابية.

وأضاف غانتس "اتفقت مع عباس على مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنب أي إجراءات تضعف الاستقرار".

ويعد هذا اللقاء الثالث بين عباس وغانتس، وسبق أن التقيا في ديسمبر/كانون الأول 2021، وأغسطس/آب 2021 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).​​​​​​​

ويجري بايدن زيارة مرتقبة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية بين 13 و15 يوليو/تموز الجاري، ومن هناك سيتوجه إلى السعودية.