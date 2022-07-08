اغتيال شينزو آبي.. صدمة في اليابان واستنكار دولي واسع واعتراف أولي للقاتل

عمت حالة من الصدمة والاستنكار اليابان ودول العالم بعد اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أمس الجمعة خلال فعالية انتخابية غرب البلاد، في حين أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عدم الاستسلام للعنف. وفي اعتراف أولي، برر منفذ العملية فعله بمعاقبة آبي لانتسابه لأحد التنظيمات.

ودان كيشيدا "بأشد العبارات" الهجوم، معتبرا أنه "عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر".

وبعد إعلان وفاة آبي، قال كيشيدا إن سلفه زعيمٌ قاد البلاد بأسلوب قيادي رائع، مضيفا "كنت أصلي من أجل إنقاذ حياته. لكن على الرغم من ذلك أبلغت بوفاته. إنه أمر مؤسف. لا أجد الكلمات المناسبة. أقدم التعازي والصلاة الخالصة لروحه".

وشدّد كيشيدا على أنه لن يستسلم مطلقا للعنف، وأنه سيواصل الحملة الانتخابية غدا، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مواقف مشابهة في المستقبل.

وطالب رئيس الوزراء جميع أعضاء حكومته بالعودة إلى العاصمة طوكيو، وأوضح في الوقت نفسه بأنه لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن تأجيل موعد الانتخابات المزمعة الأحد المقبل.

اعتقال القاتل

وكان آبي (67 عاما) يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات عندما أصابته 3 رصاصات، مما تسبب بنزفه حتى الموت بالرغم من نقله سريعا إلى مستشفى نارا الجامعي.

وأكدت هيئة البث أن المهاجم أطلق النار على آبي ببندقية من الخلف، وأنه تم اعتقاله على الفور، وتبين أنه عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية وأنه استخدم بندقية يدوية الصنع.

وقال ضابط كبير بالشرطة في منطقة نارا للصحفيين "أقر المشتبه به بأنه كان حاقدا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها" بدون كشف مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام محلية أن منفذ عملية إطلاق النار على آبي أبلغ الشرطة أثناء التحقيق بأنه كان يشعر بالاستياء منه وكان ينوي قتله، لكنه لم يكن مدفوعا بالكراهية ضد معتقداته السياسية.

صدمة عالمية

تسبب الإعلان عن تعرض آبي للهجوم بصدمة في اليابان وحول العالم، حيث سارع العديد من الزعماء والسياسيين للإعراب عن تعاطفهم وأمنياتهم له بالتعافي، ثم توالت تصريحات التنديد بعد تأكيد نبأ وفاته، وفيما يلي أهم تلك التصريحات:

الولايات المتحدة

دان وزير الخارجية أنتوني بلينكن اغتيال آبي "الزعيم صاحب الرؤية" وأكد خلال لقائه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي -على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا- أن آبي "رفع العلاقات بين بلدينا والولايات المتحدة واليابان إلى أعلى المستويات".

وكان بلينكن وصف الهجوم على آبي بأنه "لحظة حزينة جدا" مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

وقبيل ذلك، صرح سفير واشنطن لدى اليابان رام إيمانويل "نشعر بالحزن والصدمة (..) آبي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".





روسيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين في برقية تعزية وجهها إلى والدة آبي وأرملته "أتمنى لكم… الشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها" مضيفا أن "ذكريات جميلة لهذا الرجل الرائع ستبقى إلى الأبد في قلوب من عرفوه".

وأشاد بوتين في الرسالة التي نشرها الكرملين بـ "رجل وطني عظيم" معربا عن تعازيه العميقة للشعب الياباني.

فرنسا

قال الرئيس إيمانويل ماكرون في تغريدة إن اليابان خسرت رئيس وزراء عظيما، كرس حياته لبلاده، وعمل على تحقيق التوازن في العالم.

وكان ماكرون قد قال قبل إعلان وفاة آبي إنه صُدم بشدة من الهجوم "الشنيع" مؤكدا أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني" وأن "أفكاره مع عائلة وأحباء رئيس وزراء عظيم".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه شعر "بالغضب والحزن" بعد "الهجوم المروع" على آبي، مؤكدا أن كثيرين "سيتذكرون القيادة العالمية التي أظهرها في الأوقات الصعبة".

كما أعربت وزيرة الخارجية ليز تروس عن صدمتها لوفاة آبي، واعتبرت مقتله خسارة مأساوية لشخصية عظيمة ساعدت في تغيير اليابان وتكوين روابط أوثق مع المملكة المتحدة، وفق تعبيرها.

إيطاليا

أكد رئيس الحكومة ماريو دراغي في رسالة تعزية أن بلاده "مصدومة بالهجوم المروع الذي ضرب اليابان والنقاش الديمقراطي الحر فيها" كما أشاد بالفقيد معتبرا أنه كان "بطلا عظيما في الحياة السياسية اليابانية والدولية في العقود الأخيرة بفضل روحه الابتكارية ورؤيته الإصلاحية".

ألمانيا

قال المستشار أولاف شولتز في تغريدة إنه مصدوم وحزين، مضيفا "أتعاطف مع عائلته وزميلي فوميو كيشيدا وأصدقائنا اليابانيين. نحن نقف إلى جانب اليابان في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك كتبت في تغريدة على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي "صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي".

هولندا

وصف رئيس الوزراء مارك روته الهجوم على آبي بـ "الجبان" وقال "خلال الاجتماع الحكومي توقفنا لنفكر بهذا اليوم الأسود للديمقراطية اليابانية. لدي ذكريات جميلة عن صداقتنا والعمل الذي قمنا به معا".

تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان "أشعر بحزن عميق لخسارة صديقي آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، في هجوم مسلح. أندد بالذين نفذوا هذا الهجوم المشين".

أوكرانيا

قدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعازيه لعائلة آبي، وكتب في تغريدة "أنباء مروعة عن الاغتيال الوحشي لرئيس وزراء اليابان السابق آبي. أتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب اليابان في هذا الوقت العصيب. هذا العنف المشين ليس له مبرر".

الاتحاد الأوروبي

استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة "القتل الجبان والوحشي" لآبي الذي وصفته بأنه "ديمقراطي عظيم ومدافع عن نظام عالمي متعدد الأطراف" معتبرة أن الاعتداء عليه "صدمة للعالم بأسره".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "لن أفهم أبدا القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم. الأوروبيون يشاركون اليابان الحداد" معربا عن أسفه العميق.

حلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة أنه صدم "بعمق"… بالجريمة "الدنيئة" التي يمثلها اغتيال آبي "المدافع عن الديمقراطية وصديقي وزميلي منذ سنوات".

وعبر عن تعازيه "الصادقة" لعائلته ولرئيس الوزراء الياباني كيشيدا و"لشعب اليابان" الحليف الأساسي للناتو مؤكدا أن الحلف "يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها كيشيدا".

كوريا الجنوبية

اعتبر الرئيس يون سوك يول الاغتيال بأنه "عمل إجرامي غير مقبول" مضيفا في بيان "أعبر عن التعاطف والتعازي لأسرته ولشعب اليابان في خسارة رئيس الوزراء والسياسي المحترم الأطول خدمة".

الصين

قال المتحدث باسم الخارجية تشاو ليجيان في مؤتمره الصحفي الدوري قبل إعلان وفاة آبي إن حكومة بلاده مصدومة من الهجوم، مضيفا "نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

الهند

أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن يوم حداد وطني تكريما لآبي، وكتب على تويتر "أشعر بالصدمة والحزن بدرجة لا توصف إزاء الموت المأسوي لأحد أعز أصدقائي، آبي".

وأضاف "نتضامن مع إخوتنا وأخواتنا اليابانيين في هذا الوقت الصعب".

سنغافورة

قال رئيس الوزراء لي هسين لونغ إن آبي صديق كبير لبلاده، مضيفا "أنا مصدوم بمعرفة أن رئيس وزراء اليابان السابق تعرض لإطلاق نار في نارا هذا الصباح. هذا عمل مجنون".

تايلند

أكد وزير الخارجية دون برامودويناي أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا "مصدوم جدا" لما حدث، مضيفا أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

ماليزيا

أعرب وزير الخارجية سيف الدين عبد الله عن حزنه وصدمته، وكتب في تغريدة قبل إعلان نبأ الوفاة "ماليزيا حكومة وشعبا تصلي من أجل أن يتعافى سريعا".

الفلبين

أعرب وزير الخارجية إنريكي مانالو عن "صدمة كبيرة" جراء الهجوم على آبي، وقال قبل تأكد نبأ وفاته "أعرب عن تعاطفي وعن صلواتي من أجل أن يتعافى سريعا".

أستراليا

كتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تغريدة أعرب فيها عن صدمته، وقال "صلواتنا مع عائلته وشعب اليابان".