رئاسة الوزراء الإسرائيلية: لبيد بحث هاتفيا مع رئيس الإمارات العلاقات الثنائية وأعربا عن الارتياح لتنميتها

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بحثا خلاله العلاقات "الدافئة" بين البلدين، وفق ما ذكرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وقالت إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وتبادلا ارتياحهما لتنميتها في مجالات السياحة والاقتصاد، كما ناقشا -وفق المصدر ذاته- توسيع دائرة اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع -الموقعة بين البلدين في 15 سبتمبر/أيلول 2020- إلى دول أخرى في المنطقة.

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا منذ تطبيع علاقاتهما رسميا عام 2020 العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أبو ظبي، وأعلن هرتسوغ أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية مطلع الشهر الجاري عن اتفاق يقضي بنشر رادارات إسرائيلية في الإمارات لحمايتها من أي هجمات إيرانية محتملة.

وفي ختام زيارة بينيت القصيرة إلى أبو ظبي في يونيو/حزيران الماضي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات إيران الصاروخية" وخلق منظومة للإنذار المبكر.