حرب أوكرانيا.. روسيا تعلن تحقيق مكاسب ميدانية في ميكولايف وواشنطن تقدم أسلحة جديدة لكييف

تتركز المعارك في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا وجبهة ميكولايف وخيرسون جنوبا، حيث أعلنت روسيا أنها قضت على مئات الجنود، كما دمرت منظومتي صواريخ، وأسقطت طائرتين، في حين أعلنت واشنطن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من القضاء على أكثر من 500 عسكري أوكراني في العمليات العسكرية التي نفذتها أمس الخميس في ميكولايف وكراماتورسك.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت بأسلحة بحرية عالية الدقة منظومتين صاروخيتين ساحليتين من طراز "هاربون" (HARPOON) في مقاطعة أوديسا، حصلت عليهما كييف من بريطانيا.

وأضاف أن مقاتلات روسية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين في مقاطعة ميكولايف، وأن سلاح الجو والمدفعية دمّرا مستودعا للوقود في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

الرواية الأوكرانية

وفي معارك مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس، قال الجيش الأوكراني إن قواته صدّت محاولة تقدم للقوات الروسية في ديمنتييفكا، على محور مدينة سلوفيانسك، وكبدتها خسائر بشرية وفي العتاد.

وأضاف أن مناطق على محاور مدينتي كراماتورسك وباخموت، في دونيتسك، تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي من القوات الروسية.

في الأثناء، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوط الأمامية لجبهة مقاطعة دنيبروبتروفسك، عند مسقط رأسه في منطقة "كريفي ريه"، جنوبي المقاطعة.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورًا تُظهر اجتماع الرئيس الأوكراني برئيس الإدارة العسكرية في منطقة "كريفي ريه"؛ حيث أشار إلى ضرورة أن تواصل المدن العمل والإنتاج، وأن تصلها مختلف الخدمات، بغض النظر عن الحرب.

كما استطلع زيلينسكي الوضع الميداني في المنطقة التي تشهد قصفًا متواصلًا ومعارك عند جبهتها المتاخمة لخيرسون جنوبًا.

تسليح غربي

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة لصدّ العدوان الروسي.

وأضاف يرماك -في تغريدة على تويتر- أن كسر سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها روسيا يتطلب مزيدا من مدافع الهاوتزر و"إس بي جي" وهيمارس، ومزيدا من الدفاعات الجوية والصاروخية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن 4 راجمات هيمارس وقذائف مدفعية عالية الدقة من عيار 155 ملم، وذلك يمثل تطورًا في دعم أوكرانيا بمعركة إقليم دونباس، حسب وصفها.

كما تتضمن الحزمة الجديدة 3 عربات تكتيكية لاستعادة العتاد ومتفجرات ورادارات مضادة للمدفعية وقطع غيار وصيانة.

وأوضحت المسؤولة أن المساعدات الجديدة ترفع العدد الإجمالي لراجمات هيمارس المقدمة إلى أوكرانيا إلى 12، نافية التقارير الروسية التي تحدثت عن تدمير عدد منها.

وفي المقابل، قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن موسكو ستتخذ إجراءات جادة إذا هددت الأسلحة الغربية في أوكرانيا الأمن الروسي.

وأضاف كيلين أن بلاده ستتخذ منعطفا كبيرا إلى الصين والشرق إذا واصل الغرب عقوباته عليها.

وأكد كيلين أن روسيا "ستحرر إقليم دونباس من القوات الأوكرانية"، معتبرا أن من الصعب انسحاب القوات الروسية من جنوب أوكرانيا.

بوتين ينتقد العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة الروسية، إن العالم سيشهد أزمة غذائية لا مفر منها في المرحلة المقبلة، وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي يتبعها بعض شركاء موسكو، بخاصة في مجال الطاقة وسياسة الاقتصاد الكلي، حسب تعبيره.

وأضاف "هذه مشكلتهم، لكنها ستؤثر علينا أيضا، ولذلك يجب علينا قبل كل شيء أن نستغل نتائج عمل منتجينا الزراعيين من أجل تزويد السوق المحلية بكل المواد الغذائية الأساسية المطلوبة.. وعلينا بالطبع الوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا التقليديين الدائمين".

ورأى بوتين أن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة، وذلك يسبب أضرارا أكبر بكثير للدول التي تفرضها.

وأشاد الرئيس الروسي بمقاومة دول أخرى منتجة للنفط مطالب زيادة الإنتاج للتعويض عن النقص الناجم عن مقاطعة النفط الروسي وكبح ارتفاع الأسعار.