بريطانيا.. المحافظون يستعدون لاختيار من يخلف جونسون وحزب العمال يلمح للتصويت على سحب الثقة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقاءه في منصبه واستمرار سياسات حكومته إلى حين اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، في حين قال حزب العمال إنه سيواصل الضغط لإجراء انتخابات عبر تصويت على الثقة.

وقال المتحدث باسم جونسون إن الحكومة البريطانية مستمرة في السياسات المتفق عليها سابقا، مثل ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وأضاف أن الأزمة الحكومية لن تؤثر على تقدم المشروع المتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي تم توقيعه إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جدل بين المحافظين

وتشهد الساحة السياسية جدلا بشأن بقاء رئيس الوزراء المنصرف جونسون في المشهد السياسي، بعد استقالته من قيادة المحافظين، إذ قال إنه سيستمر في رئاسة الحكومة إلى حين اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين.

وأضاف جونسون أن عملية اختيار الزعيم الجديد ستبدأ الآن، وسيُعلن الجدول الزمني الأسبوع المقبل من قبل لجنة 1922 بحزب المحافظين.

وفي هذا السياق، قال وزير التعليم جيمس كليفرلي اليوم الجمعة إنه لا يوافق على الدعوات الموجهة إلى جونسون للتنحي على الفور، لافتًا إلى أن حزب المحافظين بحاجة إلى إجراء مسابقة كاملة للعثور على أفضل زعيم.

وفي الأثناء، أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لزعامة الحزب، ليصل عدد المرشحين المحتملين لخلافة جونسون إلى 12.

وقال سوناك في مقطع مصور نُشر على تويتر للدعاية لترشحه "يتعين على إنسان ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح؛ وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".

وأضاف "القرارات التي نتخذها اليوم ستقرر إذا كان الجيل القادم من الشعب البريطاني ستكون لديه الفرصة أيضا لمستقبل أفضل".

واستقال سوناك من منصبه يوم الثلاثاء، وكانت استقالته واحدة من استقالتين لم تكونا متوقعتين وحركتا سلسلة الأحداث التي دفعت جونسون إلى اتخاذ قرار التنحي.

سحب الثقة

وفي جانب المعارضة، طالب زعيم حزب العمال كير ستارمر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حزب المحافظين بعزل جونسون الآن بدلا من انتظار الزعيم التالي.

وحذر قائلا "إذا لم يفعلوا فسنقوم بالتصويت على سحب الثقة".

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الشرطة براءة ستارمر من خرق قوانين الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال ستارمر على تويتر "لطالما قلت إنه لم يتم خرق أي قواعد عندما كنت في دور مهم؛ أتمت الشرطة تحقيقاتها، وخلصت إلى أنه لا توجد قضية من الأساس للتعامل معها".

وأضاف "في نظري، كانت هذه دائما مسألة مبدأ، الصدق والنزاهة أمران لها أهميتهما البالغة".

وسبق أن تعرض جونسون لانتقادات، من بينها انتهاكات متكررة لحالة الإغلاق بمكتبه في داوننغ ستريت.