رضخ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخيرا لضغط التيار المنادي برحيله بعد استقالة عشرات الوزراء والمسؤولين الكبار في حكومته وتزايد المطالبات بين المشرعين بضرورة تنحيه، وظهر ضعيفا معزولا خارج مقر إقامته في "داوننغ ستريت" (مقر رئاسة الحكومة) ليؤكد أنه سيستقيل من منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.

ومنذ أمس اشتد الضغط السياسي على جونسون، وشهدت الساعات الأخيرة قبل إعلانه الاستقالة جهودا مكثفة وضغوطا متواصلة من محيطه السياسي وبعض أبرز رجال حزبه لحمله على الرحيل ومغادرة المنصب بعد سلسلة من الفضائح المتتالية.

وقالت مراسلة الجزيرة في لندن مينة حربلو إن الاستقالات في حكومة جونسون شملت خلال 48 ساعة أكثر من 55 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، بينهم وزراء العدل والداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة والدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.

ورغم استقالة جونسون، فإنه ما زال يكافح للبقاء رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، ولكن مراسلة الجزيرة ذكرت أن الوزراء ونواب الحزب الذين تمردوا عليه، قالوا إنهم لن يسمحوا له بالمواصلة على قمة الحكم، وسيبحثون عن من يدير البلاد، في انتظار انتخاب زعيم لهم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقد تبخر الدعم الذي يحظى به جونسون في ما وصفته وكالة رويترز بـ"واحد من أكثر الأيام تقلبا في التاريخ السياسي البريطاني الحديث"، مع انضمام ناظم الزهاوي وزير المالية الذي عيّنه جونسون أمس الثلاثاء إلى الدعوات المطالبة بتنحيه.

وكان الزهاوي ووزراء آخرون في الحكومة قد ذهبوا إلى داوننغ ستريت مساء أمس الأربعاء مع ممثل رفيع عن النواب غير الأعضاء بالحكومة ليخبروا جونسون بأن اللعبة انتهت.

وفي بادئ الأمر، رفض جونسون الرحيل وبدا عازما على التشبث بسلطته، فأقال مايكل جوف، أحد أبرز أعضاء فريقه الوزاري والذي كان من أوائل من أبلغوه بأنه يجب أن يستقيل، في محاولة لإعادة تأكيد سلطته.

لكن بحلول صباح اليوم الخميس ومع توالي عدد كبير من الاستقالات، أصبح من الواضح أن موقفه لا يمكن الدفاع عنه.

وكتب الزهاوي على تويتر "هذا وضع غير قابل للاستمرار وسيزداد سوءا بالنسبة لك ولحزب المحافظين، والأهم من ذلك، للبلد بأسره. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن".

وقال بعض ممن بقوا في مناصبهم، ومن بينهم وزير الدفاع بن والاس، إن ما يمنعهم عن الرحيل هو التزامهم بالحفاظ على أمن البلاد.

