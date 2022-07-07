اعتقال أجانب بتهمة التجسس في إيران.. كيف سينعكس احتجاز دبلوماسيين غربيين على الملف النووي؟

طهران- كثيرة هي بيانات الحرس الثوري الإيراني في الإعلان عن اعتقال خلايا تجسس وتفكيكها، إلا أنها تأخذ منحى تصعيديا عندما ترتفع الضغوط الغربية على طهران، حيث شملت الاحتجازات أحيانا سياحا وأكاديميين أجانب ودبلوماسيين معتمدين.

وبعد اعتقال السفير البريطاني السابق لدى إيران روب ماكاير خلال مشاركته في احتجاجات شعبية على خلفية إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري احتجاز جايلز ويتار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية -مع دبلوماسيين آخرين- بتهمة التجسس، وهو ما نفته لندن جملة وتفصيلا.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء أن استخباراته اعتقلت عددا من الأجانب، بينهم دبلوماسيون وأكاديميون، أثناء مغادرتهم البلاد، وبحوزتهم عينات من التربة والحجارة جمعت من مناطق محظورة وسط البلاد، حيث تُنفّذ تجارب صاروخية.

دبلوماسيون وأكاديميون

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات الحرس الثوري اعتقلت كذلك في طهران رونالد غشين زوج المستشارة الثقافية في السفارة النمساوية، وماتشي فالتشاك الأستاذ في جامعة "كوبرنيك" البولندية وآخرين، بعد رصد دقيق عبر الطائرات المسيرة وتوثيق جمعهم عينات من التربة والمياه والصخور في صحراء شهداد، ومدينة دامغان بالقرب من موقع للتجارب الصاروخية، وأضاف التلفزيون الرسمي أن السلطات الإيرانية ضبطت العينات.

❌I take it from the footage that the diplomat was not arrested or detained. He was caught red-handed and identified as spy, and asked to leave the place. ❌Also TasnimNewsAgency doesn't use the word arrested or detained !! pic.twitter.com/tKYfThOdnI — Sara Massoumi (@SaraMassoumi) July 6, 2022

ويظهر شريط الفيديو الذي نشره الحرس الثوري أن مداخل منطقة شهداد التي كان فيها الدبلوماسي البريطاني تحتوي على لافتات بالفارسية والإنجليزية تصنفها من المناطق المحظورة، وتطلب عدم الدخول إليها من دون ترخيص.

وكانت وزارة الأمن الإيراني أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها اعتقلت فرنسيين اثنين بزعم التجسس، وتنظيم أعمال شغب وإشعال اضطرابات داخل البلاد، هما سيسل كلهر (37 عامًا) وجاك باريس (69 عامًا).

من جانب آخر، قال الباحث السياسي المقرب من الحرس الثوري مهدي عزيزي إن بلاده كانت تراقب تحركات المعتقلين منذ مدة، وإنها سبق أن وثّقت تصوير أحدهم منطقة عسكرية في العاصمة طهران، وقد حصلت على معلومات ثمينة من هواتفهم، منها تواصلهم مع جهات أجنبية بشأن المهمة التي يقومون بها.

ظرف حساس

أخذ هؤلاء المعتقلين لعينات من المناطق العسكرية القريبة من موقع التجارب الصاروخية في إيران يأتي في "إطار فبركة ملفات جديدة بشأن اقتراب طهران من صنع القنبلة النووية"، وفق عزيزي الذي قال للجزيرة نت إن "الكيان الإسرائيلي يسعى عبر جهات عدة لإعادة فتح ملف بلاده النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واستدرك المتحدث نفسه قائلا إن بلاده لم تسع ولن تسعى إلى صناعة القنبلة النووية، لكن الدول الغربية تريد معرفة المزيد عن قدرات إيران الدفاعية لا سيما الصاروخية.

كشفت صور لنائب سفير #بريطانيا في #إيران، انه تم نقله معصوب العينين بعد اعتقاله من قبل مخابرات الحرس الثوري. واعتقل حرس الثورة دبلوماسيين بينما كانوا يقومون باعمال تجسس واخذ عينات من التراب في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لايران وقد رصدتهم مسيرات حرس الثورة الاسلامية. pic.twitter.com/2wYWWQW8Ib — محمدرضا موسوي (@m_r_mousavii) July 7, 2022

وأضاف عزيزي أن العمليات التجسسية والتخريبية الغربية ضد المنشآت النووية لم تتوقف يوما طوال مسيرة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، إلا أن طهران لم تعلن عن ذلك حرصا منها على إنجاح المفاوضات وإحياء الاتفاق.

واستبعد الباحث الإيراني أن يبلغ احتجاج الأوروبيين على الاعتقالات الأخيرة مستوى القطيعة الدبلوماسية مع طهران، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا، وكانت بعض الدول الأوروبية سحبت سفراءها من طهران على خلفية مهاجمة محتجين إيرانيين مقر السفارة البريطانية في طهران في عام 2011، وذلك ردا على عقوبات فرضتها لندن على طهران.

ويأتي الاتهام الإيراني للدبلوماسيين الغربيين بالقيام بعمل استخباري لمعرفة تفاصيل عن التجارب الصاروخية عقب فشل المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي حتى الآن، وذلك يزيد خشية المراقبين في إيران من التأثير السلبي على مسار المفاوضات النووية.

واستغرب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران محسن جليلوند قيام دبلوماسيين بمهام تجسس في البلاد، معتبرا نشر الحرس الثوري شريطا مصورا عن تحركاتهم في مناطق نائية دليلا على حساسية المؤسسة الأمنية الإيرانية تجاه هؤلاء، وتجاه اقترابهم من المواقع العسكرية، وذلك في ظل إشرافها المعلوماتي على كل التحركات في محيط المنشآت الإيرانية الحساسة.

وتوقع جليلوند -في حديثه للجزيرة نت- أن يؤثر اعتقال الدبلوماسيين سلبا في مستقبل العلاقات الإيرانية الأوروبية، مؤكدا أن طهران لا تستطيع محاكمتهم بسبب تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، وستكتفي بطردهم خلال أيام، إلا أنه من الممكن أن تودع الشخصيات الأجنبية الأخرى السجن في الوقت الراهن.

وكالة فارس الإيرانية تبث مشاهد لما قالت إنه اعتقال الحرس الثوري الإيراني لأجانب بينهم دبلوماسي بريطاني بسبب مزاعم تجسس.#السياق #إيران pic.twitter.com/P8058Bynkv — السياق (@alsyaaq) July 6, 2022

الملف النووي

وعما إذا كان التطور الجديد سيؤثر على المفاوضات النووية بين إيران والغرب، رأى الأكاديمي الإيراني أن المفاوضات ماتت منذ مدة، وأن المساعي الأوروبية لإنعاشها لم تفلح بعد.

وأضاف جليلوند أن مفاوضات الدوحة أثبتت اتساع الشرخ بين الرؤيتين الإيرانية والأميركية، وأن خلافاتهما تتسع كل يوم، مستبعدا التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في المرحلة المقبلة، وذلك يعني أن الملف آخذ في التصعيد والتصعيد المضاد.

وخلص إلى أن حادث اعتقال الدبلوماسيين ينذر بتوتر جديد بين إيران والغرب، لكنه لا يؤثر كثيرا على الملف النووي الساخن أصلا.