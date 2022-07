اعتقال أجانب بتهمة التجسس في إيران.. كيف سينعكس احتجاز دبلوماسيين غربيين على الملف النووي؟

طهران- كثيرة هي بيانات الحرس الثوري الإيراني في الإعلان عن اعتقال خلايا تجسس وتفكيكها، إلا أنها تأخذ منحى تصعيديا عندما ترتفع الضغوط الغربية على طهران، حيث شملت الاحتجازات أحيانا سياحا وأكاديميين أجانب ودبلوماسيين معتمدين.

وبعد اعتقال السفير البريطاني السابق لدى إيران روب ماكاير خلال مشاركته في احتجاجات شعبية على خلفية إسقاط الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري احتجاز جايلز ويتار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية -مع دبلوماسيين آخرين- بتهمة التجسس، وهو ما نفته لندن جملة وتفصيلا.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء أن استخباراته اعتقلت عددا من الأجانب، بينهم دبلوماسيون وأكاديميون، أثناء مغادرتهم البلاد، وبحوزتهم عينات من التربة والحجارة جمعت من مناطق محظورة وسط البلاد، حيث تُنفّذ تجارب صاروخية.

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي أن قوات الحرس الثوري اعتقلت كذلك في طهران رونالد غشين زوج المستشارة الثقافية في السفارة النمساوية، وماتشي فالتشاك الأستاذ في جامعة "كوبرنيك" البولندية وآخرين، بعد رصد دقيق عبر الطائرات المسيرة وتوثيق جمعهم عينات من التربة والمياه والصخور في صحراء شهداد، ومدينة دامغان بالقرب من موقع للتجارب الصاروخية، وأضاف التلفزيون الرسمي أن السلطات الإيرانية ضبطت العينات.

❌I take it from the footage that the diplomat was not arrested or detained. He was caught red-handed and identified as spy, and asked to leave the place.

❌Also TasnimNewsAgency doesn't use the word arrested or detained !! pic.twitter.com/tKYfThOdnI

— Sara Massoumi (@SaraMassoumi) July 6, 2022