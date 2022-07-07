أكسيوس: واشنطن طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المحاسبة" على مقتل شيرين أبو عاقلة

قال موقع أكسيوس (Axios) الإخباري إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد -خلال اتصال هاتفي- بأن واشنطن تريد أن ترى "محاسبة" على مقتل المراسلة بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وذكر الموقع -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن بلينكن الذي اتصل بلبيد لتهنئته ولبحث زيارة الرئيس جو بايدن المقبلة للمنطقة، أثار معه قضية مقتل أبو عاقلة متسائلا عما يمكن فعله أكثر، وأيضا النتائج التي توصل إليها منسق الأمن الأميركي بشأن الجريمة.

وأشار -وفقا لمسؤول أميركي- إلى أن بلينكن أشار إلى أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن مقتل أبو عاقلة، مؤكدا على الحاجة إلى المساءلة.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب لن تتخذ أي إجراء آخر بشأن قضية أبو عاقلة، بخلاف الإجراءات العسكرية الداخلية التي تمّ الإعلان عنها سابقا.

وقال الموقع الأميركي إن تعليقات بلينكن تشير إلى أن واشنطن تريد أن تظل قضية شيرين أبو عاقلة مفتوحة، رغم أمل الإسرائيليين في إغلاق الملف عقب بيان الخارجية الأميركية السابق.





تحقيقان منفصلان

وكانت واشنطن قد أعلنت الاثنين الماضي أن منسق الأمن الأميركي خلص -بعد الاطلاع على تحقيقين منفصلين أجراهما الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، بالإضافة للتحليل الجنائي- إلى أن شيرين أبو عاقلة قتلت على الأرجح بإطلاق نار من موقع الجيش الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الأميركية إن خبراء المقذوفات الذين عملوا تحت إشراف المنسق الأمني الأميركي، خلصوا إلى أن الرصاصة التي قتلت بها أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي تعرّضت لأضرار بالغة بشكل حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة، وإن المحققين المستقلين لم يتمكنوا من التوصل إلى نتيجة نهائية بعد تحليل جنائي مفصل للمقذوف.

كما قالت إن المنسق لم يجد أي سبب للاعتقاد بأن مقتل شيرين كان متعمدا، ولكنه كان "نتيجة لظروف مأساوية خلال عملية عسكرية"، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير صرّحت أمس الأربعاء بأن بلادها تريد أن ترى المساءلة بشأن مقتل أبو عاقلة، "وهذا أمر مهم للغاية"، وفق قولها.

وشددت على أن الإدارة الأميركية لا تزال منخرطة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن الخطوات المقبلة، كما أوضحت أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية على اتصال وثيق بعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

كما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، خلال لقائه في العاصمة الجزائرية رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، إلى بذل مزيد من الجهود لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.

وقال هنية إنّ من الضروري "محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا جريمة اغتيال الصحفية شيرين".