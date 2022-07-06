مفاوضات النووي.. إيران تنفي اتهاما أميركيا ووزير الخارجية القطري يدعو من طهران لتشجيع الحوار الإقليمي

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده قدمت مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، وأشار إلى ضمانات مطلوبة لإحياء الاتفاق، وذلك عقب محادثات أجراها في طهران، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرح عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، بأنه على عكس ما تقوله الولايات المتحدة، لم تطالب إيران بأي شيء خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح أن إيران تريد ضمانات بأنها ستستفيد بالكامل من المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقابل، وأنها أبلغت الطرف الأوروبي بأنها سترفض أي طرح يمنعها من الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق النووي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن قطر قامت بدور بناء في المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.

وقد استضافت الدوحة قبل أسبوع محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود في مساعي إحياء الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية القطري -في تصريحاته اليوم الأربعاء- أن بلاده تدعم أي مفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

وشدد على أهمية القيام بجهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي.

وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق، في حين تقول واشنطن إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة.





الموقف الأميركي

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "إيران قدمت مرارا مطالب تتجاوز الاتفاق النووي… تقديم أي شيء يتجاوز النطاق الضيق لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يوحي بنقص في الجدية والالتزام، وهذا للأسف ما رآه فريقنا في الدوحة".

وتابع برايس قائلا "شعرنا بخيبة أمل؛ لأن إيران فشلت مرة أخرى في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، ولم يتحقق أي تقدم".

وقد أثمرت المفاوضات غير المباشرة، التي جرت في فيينا على مدى عام تقريبا، توافقا على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق النووي، لكن المحادثات انهارت في مارس/آذار الماضي بعدما طالبت طهران واشنطن بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية. ورفضت الولايات المتحدة، بحجة أن هذا خارج نطاق إحياء الاتفاق.

وقال دبلوماسيون إيرانيون وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تتمثل في تقديم ضمانات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.

وكانت إيران قلصت أنشطتها في تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق عام 2015، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة، مما دفع طهران للتحلل من التزامات عديدة ضمن الاتفاق.