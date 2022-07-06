لافروف: تسريب مكالمة بين ماكرون وبوتين انتهاك للبروتوكول الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن نشر نص مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد انتهاكا للبروتوكول الدبلوماسي.

وأوضح لافروف -في تصريحات خلال زيارته إلى فيتنام- أن مبادئ السلوك الدبلوماسي لا تنص على تسريبات أحادية الجانب مثل التسجيلات.

وكشفت القناة الفرنسية الثانية (France 2) في وثائقي حول تعامل الرئيس الفرنسي ماكرون مع الحرب الروسية على أوكرانيا- تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين قبل أيام من الحرب.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ليس لديها ما تخجل منه في محتوى المحادثة بين الزعيمين.

وأضاف الوزير الروسي "نحن نقود المفاوضات دائما على نحو لا يتضمن أي شيء نخجل منه. نقول دائما ما نفكر فيه ومستعدون للرد على ما قلناه وشرح موقفنا".

ويقوم لافروف بزيارة تستغرق يومين لفيتنام في الذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورفضت فيتنام، المقربة تاريخيا من موسكو، حتى الآن، إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.