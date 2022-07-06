استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين واعتقال العشرات بالضفة

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا فجر الأربعاء الشاب الفلسطيني رفيق رياض غنام (20 عاما) في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا خلال حملة مداهمات بمناطق عدة في الضفة.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الارتباط الفلسطيني (المسؤول عن التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغ عن استشهاد الشاب رفيق غنام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة جبع جنوب جنين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع، ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الشبان.

وبين الشهود، أن الجيش اعتقل غنام، بعد إصابته بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.

استشهاد الشاب رفيق غنام متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين، وهو معتقل لدى الاحتلال pic.twitter.com/mCfA97Irnn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 6, 2022

واستخدم الجيش، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد رفيق رياض غنام في بلدة جبع جنوب جنين.

وأضافت في بيان أن الاحتلال يستبق زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمزيد من عمليات الإعدام الميداني وتصعيد عدوانه الشامل ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمةَ الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها، عمليات توغّل للجيش الإسرائيلي، تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.

اعتقالات واسعة

وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 40 فلسطينيا في حملة اعتقالات ومداهمات موسعة فجر الأربعاء في مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات طالت 40 مواطنا، غالبيتهم من بلدة سلواد شرقي رام الله.

وبين النادي أن قوة إسرائيلية اقتحمت سلواد، ونفذت عملية اعتقال طالت 30 مواطنا، بعد تفتيش منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتياد قوات الاحتلال لعشرات المعتقلين مكبلي الأيدي في بلدة سلواد.

⭕️ فيديو | من حملة الاعتقالات في بلدة سلواد. pic.twitter.com/s3g2bs93mM — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) July 6, 2022

وأظهرت إحدى الصور أحد المعتقلين رافعا شارة النصر ومبتسما لعدسة المصور أثناء اقتياده من قبل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتحظى الصورة منذ نشرها بتداول واسع عبر المنصات.

#صورة من اعتقالات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله قبل قليل

تصوير: عصام الريماوي pic.twitter.com/70PsbTz36o — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) July 6, 2022

وأشار نادي الأسير إلى أن الجيش اعتقل 3 شبان من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم (شمال)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على عدة بلدات أخرى.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل متكرر، لاعتقال فلسطينيين، تندلع على إثرها مواجهات مع السكان.