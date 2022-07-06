فايننشال تايمز: يجب عدم تقييد مساعدات الكوارث للأفغان بشروط

أكدت افتتاحية صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) -يوم الجمعة الماضي- ضرورة ألا تكون المساعدات في حالات الكوارث للأفغان مقيدة بشروط، وفي الوقت نفسه، قالت إن توفير الإغاثة الطارئة لا يعني تأييد طالبان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ثبتت صعوبة تخفيف معاناة هذا الشعب؛ وذلك لكثرة المصائب والكوارث المتلاحقة التي يتعرض لها، مثل الجفاف الذي ضرب البلاد العام الماضي، وعودة طالبان، والانسحاب الأميركي الفوضوي، والدمار الاقتصادي اللاحق، وجائحة كوفيد-19، والمجاعة، والآن الزلزال الأكثر دموية منذ عقدين.

ورأت أن أسباب هذه الصعوبة متشابهة بغض النظر عن طبيعة الكارثة، إذ لا تصل الأموال الكافية إلى وكالات الإغاثة على الأرض؛ وأرجعت الصحيفة ذلك جزئيا إلى إحجام الغرب عن التعامل مع طالبان التي فُرضت عليها عقوبات جمدت الاقتصاد المحلي فعليا.

رغم وجود أسباب وجيهة لوضع شروط على تمويل التنمية طويل الأجل للبلاد، فإن حجب المساعدات الطارئة يضر بالأفغان العاديين فقط

وأردفت أنه رغم وجود أسباب وجيهة لوضع شروط على تمويل التنمية طويل الأجل للبلاد، فإن حجب المساعدات الطارئة يضر بالأفغان العاديين فقط. وأضافت أنه قد يتشتت انتباه الحكومات الغربية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمات تكلفة المعيشة التي يواجهها ناخبوها، لكنها يجب أن تدفع بعض المال.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه يجب في الوقت الحالي ألا يعرقل الإغاثة سجل طالبان أو الحريات الأساسية للمرأة في البلاد. وعلى المدى الطويل، يجب فطم أفغانستان عن اعتمادها على تمويل التنمية الذي اختفى بسرعة، مثله مثل القوات المتحالفة، عندما استعادت طالبان السلطة في أغسطس/آب الماضي. ويمكن بحق فرض شروط على هذه الأموال، لكن إنقاذ الأفغان العاديين من المجاعة والكوارث الطبيعية ينبغي ألا يقيد بشروط.