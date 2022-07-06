عقب صرف مستحقات مُشغل محطتين.. مؤسسة كهرباء لبنان تعلن عودة التيار لأغلب أرجاء البلاد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية مساء أمس الأربعاء عن عودة الكهرباء بعد انقطاعها لمدة ساعة عن أغلب الأراضي اللبنانية، بعد توقف آخر محطتين لتوليد الكهرباء عن العمل، وقد دفع ذلك بالمتظاهرين إلى الشوارع.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن مصرف لبنان المركزي أبلغها بأنه صرف مستحقات الشركة المشغلة لمحطتي دير عمار (شمال) والزهراني (جنوب) بالعملة الصعبة (الدولار)، وعلى إثر ذلك طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفا من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيام خلال فترة عيد الأضحى.

وتوفر محطتا دير عمار والزهراني 40% من الكهرباء لفائدة عموم الأراضي اللبنانية.

وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، توقفت 5 منها عن العمل في الفترة الماضية جراء الشح في الوقود.

وأدى انقطاع الكهرباء أمس الأربعاء إلى نزول المتظاهرين إلى شوارع بيروت، إذ أغلقوا شوارع رئيسة بصناديق القمامة للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.