حرب أوكرانيا.. السلطات تدعو سكان سلوفيانسك للرحيل مع تقدم القوات الروسية نحو أهدافها الجديدة

دعت السلطات الأوكرانية سكان مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد للرحيل مع تقدم القوات الروسية في حملة جديدة للسيطرة على مقاطعة دونيتسك عقب إعلانها الانتصار في مقاطعة لوغانسك المجاورة.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو متوجها إلى سكان مدينة سلوفيانسك "نصيحتي الكبرى: ارحلوا"، وأضاف أنه "لم يمر يوم من دون قصف طيلة الأسبوع".

ومع سقوط مدينة ليسيتشانسك يوم الأحد الماضي، بسطت القوات الروسية سيطرتها على مقاطعة لوغانسك، وتسعى الآن للتقدم نحو مدن مقاطعة دونيتسك، لتسيطر بذلك على كل إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، الذي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على أجزاء منه منذ عام 2014.

وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي مساء أمس الثلاثاء "تدور معارك عنيفة قرب ليسيتشانسك. القوات الروسية تحاول باستمرار إقامة ممرات لنقل مزيد من العتاد" باتجاه دونيتسك.

وباتت سلوفيانسك -التي كان تعداد سكانها 100 ألف نسمة قبل الحرب- وكراماتورسك النقطتين الساخنتين الجديدتين في المعارك.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها اليومي للاستخبارات المتعلقة بالحرب، إن السيطرة على سلوفيانسك ستكون التحدي المقبل في الصراع على دونباس.

وكانت القوات الروسية الثلاثاء على مسافة حوالي 10 كيلومترات من مدينة سيفيرسك التي تتعرض للقصف منذ أيام عدة وعلى مسافة 50 كيلومترا تقريبا من سلوفيانسك.

ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على أجزاء كبيرة من مقاطعة دونيتسك، ولذلك فإن التقدم الروسي سيستهدف 6 مدن صناعية كبرى، بدءا من باخموت وسلوفيانسك وكراماتورسك.

اتهامات روسية

وفي تطورات أخرى، أعلنت موسكو فتح تحقيق بشأن عمليات تعذيب يقول أسرى روس أفرجت عنهم القوات الأوكرانية في إطار عمليات تبادل إنهم تعرضوا لها.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا اللتان أنجزتا عمليات تبادل عدة، الاتهامات بسوء معاملة الأسرى وتعذيبهم.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أيضا من تصفهم بـ"القوميين الأوكرانيين" في مقاطعة دونيتسك مساء الثلاثاء بالتحضير "لاستفزازات باستخدام مواد سامة"، هي كميات كبيرة من الكلور أخذت من منشأة للتكرير وفقا لما قالته الوزارة.

وأضافت أن الجيش الأوكراني يستخدم منشآت كيميائية كمقر لعسكرييه وأسلحته، وهو ما "قد يؤدي إلى حوادث قد تتسبب بمقتل آلاف المدنيين".





أزمة الموانئ

من ناحية أخرى، تستمر الأزمة بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفي أحدث فصولها قالت وكالة رويترز إن وثائق رسمية أظهرت أن أوكرانيا طلبت من تركيا المساعدة في التحقيق بشأن 3 سفن ترفع العلم الروسي، في إطار جهود كييف للتحقيق فيما تقول إنها سرقة للحبوب من أراضيها التي استولت عليها روسيا.

ففي رسالة بتاريخ 13 يونيو/حزيران، طلب مكتب المدعي العام الأوكراني من وزارة العدل التركية التحقيق وتقديم أدلة بشأن السفن الثلاث المذكورة التي يشتبه بتورطها في نقل الحبوب التي يُزعم أنها سُرقت من أراض أوكرانية.

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، أن السفن أبحرت من محطة الحبوب الرئيسية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم في أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وأوكرانيا أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم لكنها تواجه صعوبة في تصدير إنتاجها مع احتدام الحرب على طول ساحلها الجنوبي وإغلاق العديد من موانئها. وتمثل الحبوب ما يقرب من خُمس إجمالي صادرات البلاد، وفقا للبيانات الرسمية.





اجتماع الـ20

وستكون أزمة الحبوب ضمن القضايا التي يناقشها وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 خلال اجتماعهم في بالي بإندونيسيا بعد غد، الجمعة.

فقد صرح مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير أنتوني بلينكن -الذي يتوجه إلى آسيا اليوم الأربعاء- سيدعو دول مجموعة الـ20 للضغط على روسيا حتى تقبل بمساعي الأمم المتحدة لفتح ممرات آمنة للسفن من الموانئ الأوكرانية، وسط مخاوف عالمية من أزمة غذاء.

وخلال اجتماع مجموعة الـ20 أيضا، من المتوقع أن تكرر الولايات المتحدة تحذيراتها للصين من مغبة دعم جهود موسكو الحربية.