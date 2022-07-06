ترسيم الحدود البحرية.. عون يؤكد أن الحل سيكون لمصلحة لبنان وإسرائيل تتوقع تقدما كبيرا بالمفاوضات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون -اليوم الأربعاء- إن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لبلاده ستنتهي قريبا، وإن الحل سيكون لمصلحة لبنان.

وأضاف عون -في حديث صحفي- أن بلاده أصبحت على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل.

وتابع أنه لا يعلم الوقت المحدد للحل، لكنه أكد أنه سيتم الوصول إلى حل يرضي الجميع، على حد تعبيره.

من جهته، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تتوقع حدوث تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة مع لبنان بخصوص ترسيم الحدود البحرية.

وقال المصدر لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل؛ ليكون ضمن الوفد الذي يقوده الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجتمع هوكستين مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار وفريق المفاوضات الإسرائيلي، حيث سيطلعهم على الموقف اللبناني بخصوص ترسيم الحدود المائية بين الطرفين.

يذكر أن الوسيط الأميركي زار بيروت أخيرا وعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، سعيا لإيجاد صيغة تسوية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في مايو/أيار العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان رأى لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش.





ضغط أميركي

في السياق، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري عن مصادر أن إدارة بايدن تضغط على لبنان للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل بالمفاوضات.

وذكرت المصادر لأكسيوس أن الإدارة الأميركية ضغطت على الحكومة اللبنانية كي تنتقد إرسال حزب الله 3 طائرات مسيرة غير مسلحة نحو حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط.

واعتبرت الحكومة اللبنانية -الاثنين- أن إطلاق حزب الله طائرات مسيّرة باتجاه حقل كاريش وقع خارج مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي، مشددة على رفضها أي عمل يعرض لبنان لمخاطر.