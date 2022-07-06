بعد أكثر من عامين من إغلاقها بسبب كورونا.. الجزائر تعيد فتح حدودها مع تونس

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه قرّر ابتداء من منتصف الشهر الحالي إعادة فتح الحدود البرية مع الجارة تونس، والتي ظلت مغلقة منذ 2020 مع بداية انتشار جائحة كوفيد.

وصرّح عبد المجيد تبون لدى توديعه الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي حضر احتفالات عيد الاستقلال: "اتخذنا معا قرار فتح الحدود ابتداء من 15 يوليو/تموز"، مشيرا إلى أن "الحدود لم تغلق. كانت مفتوحة لكن للبضائع"، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي.

وأضاف الرئيس الجزائري "أتمنى كل الخير للأشقاء في تونس"، وذلك بمناسبة الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يونيو/حزيران.

وقررت تونس والجزائر في مارس/آذار 2020 غلق الحدود البرية بينهما بسبب انتشار كوفيد-19، لكن رغم تخفيف الإغلاق لمرور البضائع والسماح للجزائريين بالتصدير والاستيراد عبر الحدود، ظل المسافرون ممنوعين من دخول البلدين.

وتعالت خلال الأسابيع الماضية دعوات في تونس من أجل فتح الحدود التي تعد شريانا مهما للسياحة، حيث يقضي قرابة 1.5 مليون جزائري عطلاتهم الصيفية في تونس.