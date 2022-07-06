السودان.. البرهان يعفي المدنيين من مجلس السيادة وقوى التغيير تدعو لمواصلة الاحتجاجات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم، بينما جددت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي دعواتها إلى مواصلة الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني.

وأفاد بيان صدر عن مجلس السيادة بأن البرهان أصدر اليوم الأربعاء مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.

وكان البرهان أعلن الاثنين الماضي أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس إن الأزمات التي تمر بها بلاده تستدعي الحوار من أجل وقف نزيف الدم.

وشدد -في كلمة له في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور- على أهمية التعاون مع القوات النظامية لبسط الأمن وتحقيق السلام.





مواصلة الاحتجاجات

في المقابل، أعلنت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي أمس رفضها للقرارات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة ووصفتها بالمناورة، داعية إلى مواصلة الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني.

فخلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، وصف عمر الدقير القيادي بقوى الحرية والتغيير القرارات التي وردت في خطاب البرهان بأنها مناورة وتراجع تكتيكي تحت ضغط الجماهير، وقال إن الخطاب أغفل حقيقة الأزمة وهي انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الدقير أن هناك فرصة حقيقية لقوى الثورة كي تتوحد وتحقق الانتصار، حسب تعبيره.

وتابع أنهم يراهنون على إرادة الشعب فهو القادر على فتح أبواب الأمل مستقبلا، متهما الحكومة بأنها منشغلة فقط بتكميم الأفواه والتصدي للحراك السلمي المدني.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت قوى التغيير بيانا دعت فيه إلى ما وصفته بالتصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومظاهرات وإضراب سياسي، وصولا للعصيان المدني، لإجبار السلطة الحالية على التنحي.





مبادرة البرهان

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلن أمس في خطاب بثه التلفزيون السوداني انسحاب المؤسسة العسكرية من حوار الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لشرق ووسط أفريقيا (إيغاد).

وقال البرهان إن الهدف هو إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة.

وتابع أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيجري حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة مكون من الجيش وقوات الدعم السريع، يكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع في البلاد.

ودعا قائد الجيش القوى السياسية والثورية للانخراط في حوار فوري وجاد لإعادة البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي.

وجاءت قرارات البرهان بينما يواصل مئات السودانيين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.

وألغت هذه القرارات تقاسم السلطة بين القوى السياسية والعسكر، وفق ترتيبات فترة انتقالية أعقبت سقوط نظام الرئيس عمر البشير عام 2019.